मुख्यमंत्र्यांच्या मेहुण्याच्या ईडी कारवाईवरुन मनसेच्या आजी-माजी नेत्यांमध्ये जुंपली

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्यावर ईडीनं केलेल्या मालमत्ता जप्तीच्या कारवाईवरुन राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यात आता मनसेच्या दोन आजी-माजी नेत्यांनीही यावर भाष्य केलं आहे. मनसे नेते संदीप देशपांडे आणि मनसे सोडून राष्ट्रवादीत दाखल झालेल्या रुपाली ठोंबरे-पाटील हे ट्विटरवर एकमेकांवर तुटून पडल्याचं दिसून आलं. (clashesh between Sandip Deshpande Rupali Thombare Due to EDs action on Shridhar Patnakar)

मुख्यमंत्र्यांच्या मेहुण्याच्या मालमत्तेवर ईडीचे अधिकाऱ्यांनी धाडी टाकल्यानंतर मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी दुनियादारी या मराठी सिनेमातील एक सीन असलेली व्हिडिओ क्लीप ट्विटरवर अपलोड करत पाहुणे आले घरापर्यंत अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावला. त्यांच्या या ट्विटवर राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे-पाटील यांनी कमेंट केली. त्यांनी म्हटलं की, "हे पाहुणे स्वतःहून आलेले नाहीत, त्यांना पाठवण्यात आलं आहे. सत्तापिपासू आहेत, सतत केंद्र सरकारकडून यंत्रणांचा गैरवापर सुरु आहे. पण आम्ही लढू आणि जिंकू ही!"

पुष्पक बुलियन ग्रुपच्या ठाण्यातील निलांबरी आपार्टमेंटमधील ११ फ्लॅटवर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी जप्तीची कारवाई केली. हे सर्व फ्लॅट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्या मालकिचे आहेत. थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अगदी जवळच्या नातेवाईकावर ईडीनं कारवाई केल्यानं राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजली होती. भाजपनं या कारवाईचं स्वागत करत आता कोणाचीही सुटका नाही, असं भाजप नेते किरिट सोमय्या यांनी म्हटलं होतं. तर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं ही कारवाई सुडबुद्धीनं केल्याचा आरोप केला होता.