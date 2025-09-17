CM Devendra Fadnavis : अतिवृष्टीग्रस्तांना तत्काळ मदत देणार; मुक्तिसंग्राम दिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

छत्रपती संभाजीनगर - ‘मराठवाड्यातल्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी किंवा गावकरी त्याच्या पाठीशी हे सरकार उभे राहील. अतिवृष्टीग्रस्तांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नसून त्यांना तत्काळ मदत केली जाईल,’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनाच्या मुख्य कार्यक्रमात दिली..मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनानिमित्त सिद्धार्थ उद्यानात मराठवाडा मुक्तिसंग्राम स्मृतिस्तंभ येथे फडणवीस यांनी स्मृतिस्तंभाला पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले. पोलिस दलातर्फे मानवंदनेनंतर ध्वजवंदन करण्यात आले.फडणवीस म्हणाले, ‘मराठवाड्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. पावसामुळे नुकसान झालेल्या सर्वांना राज्य सरकारच्या वतीने तत्काळ मदत देण्यात येईल. मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी किंवा नागरिकांच्या पाठीशी हे सरकार निश्चितपणे उभे राहील.’ अतिवृष्टीमध्ये झालेल्या जीवितहानीबद्दल त्यांनी शोक व्यक्त केला..पाण्याची तूट दूर करणारफडणवीस म्हणाले की, मराठवाड्याचा दुष्काळ दूर करण्यासाठी कृष्णा खोऱ्यातील पाणी हे मराठवाड्यापर्यंत आणले. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सांगली आणि कोल्हापूरचे पुराचे पाणी हे पुन्हा उजनीपर्यंत आणून ते मराठवाड्यात आणण्यात येणार आहे.उल्हास खोऱ्याचे ५४ टीएमसी पाणीदेखील आणले जाईल. गोदावरीचे खोरे आहे जे तुटीचे खोरे आहे हे खोरे त्यातली तूट दूर करून यासंदर्भात प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत हे पाणी पोहोचवण्याचे काम निश्चितपणे सरकारच्या माध्यमातून केले जाईल..गतीने अंमलबजावणी‘छत्रपती संभाजीनगर येथे २०२३ मध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची गतीने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यात घृष्णेश्वर मंदिराला ६१ कोटी रुपये दिले आहेत, तुळजाभवानी मंदिर ५४१ कोटीची तरतूद केली तर औंढा नागनाथ आराखड्याला मंजुरी दिली आहे..मानव विकास कार्यक्रमा अंतर्गत ९४ बसगाड्या दिल्या असून छत्रपती संभाजीनगरला ११५ बसगाड्या दिल्या आहेत. तीन हजार १२१ कोटीच्या रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. हायब्रीड ॲन्युनिटीमधील ७७१९ कोटींची कामे सुरू केली. १.१४ लाख सिंचन विहिरीचे काम सुरू केले आहे, त्यामुळे मंत्रिमंडळाची बैठक ही केवळ एक औपचारिकता नव्हती,’ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.कार्यक्रमाला उपस्थित स्वातंत्र्य संग्राम सेनानींची फडणवीस यांनी भेट घेऊन त्यांना मराठवाडा मुक्तिदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी पालकमंत्री संजय शिरसाट, राज्यसभा सदस्य खासदार डॉ. भागवत कराड, खासदार डॉ. कल्याण काळे, खासदार संदीपान भुमरे, आमदार सतीश चव्हाण आदी उपस्थित होते..ह्युंदाईची गुंतवणूकसमृद्धी महामार्ग आणि डीएमआयसीमुळे छत्रपती संभाजीनगर हे आज सर्व गुंतवणूकदारांसाठी आवडीचे स्थान झाले आहे. ह्युंडाई कंपनीची या ठिकाणी आलेली गुंतवणूक हेच दर्शवते. काही वर्षांमध्ये झालेली गुंतवणूक पाहता आता छत्रपती संभाजीनगर हे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी देशाची राजधानी बनत आहे..दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी ह्युंदाईचे नाव घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. ऑरिक सिटीत सध्या जमीनच शिल्लक नसल्याने अतिरिक्त जमीन उपलब्ध केली जाणार आहे का असा प्रश्न उपस्थित झाला. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी ह्युंदाईच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली होती. त्यात याबाबत काही निर्णय झाला असावा, असे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.