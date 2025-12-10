Maharashtra Traffic Police Body Camera

Police Body Camera: आता फक्त कॅमेराधारित पोलीसच चालान कापू शकतील; राज्यात नवा नियम लागू, कारवाई अधिक कठोर

Maharashtra Traffic Police Body Camera: महाराष्ट्रातील वाहतूक पोलिसांना बॉडी-वॉर्न कॅमेरे बसवणार आहेत. देवेंद्र फडणवीसांनी याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. राज्यात नवा नियम लागू झाला आहे.
महाराष्ट्रातील वाहतूक पोलीस कर्मचाऱ्यांना बॉडी-वॉर्न कॅमेरे (बीडब्ल्यूसी) बसवण्यात येणार आहेत. गोवा पोलिसांप्रमाणेच नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल फक्त असे पोलीसच चलन काढू शकतात, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले. वाहतूक पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी बॉडीवॉर्न कॅमेरे टप्प्याटप्प्याने सुरू केले जातील, ज्याची सुरुवात प्रमुख शहरांपासून होईल, असे त्यांनी सांगितले.

