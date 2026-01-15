Devendra Fadnavis: मार्करवरून वाद उफाळला! राज ठाकरेंच्या टीकेला फडणवीसांचं प्रत्युत्तर; म्हणाले- हवं तर ऑइल पेंट वापरू शकता पण...

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी मतदान करण्यासाठी नागपूरमधील एका मतदान केंद्रावर पोहोचले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस आणि त्यांच्या आई महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदान केल्यानंतर त्यांच्या बोटांवर शाई दाखवत आहेत. यानंतर त्यांनी बोगस मतदानावर मोठं वक्तव्य केलं आहे. तसेच मतदान प्रक्रियेत मार्करचा वापर होत असल्याने त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे..महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "ही आपल्या लोकशाहीची एक महत्त्वाची पायाभूत सुविधा आहे. म्हणूनच मतदान करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मी सर्वांना मतदान करण्याचे आवाहन करतो. कारण मतदान हा केवळ तुमचा अधिकारच नाही तर तुमचे कर्तव्य देखील आहे. जर आपल्याला सुशासन हवे असेल तर आपण मतदान केलेच पाहिजे. मी देखील माझे मतदान केले आहे.".BMC Election Voting: शाई पुसून गैरकृत्य करणाऱ्यास पुन्हा मतदान करता येणे शक्य नाही, राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण.मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "माझ्यावरही मार्कर लावण्यात आला आहे. तो कमी होत चालला आहे का? निवडणूक आयोगाने या मुद्द्यावर लक्ष द्यावे आणि दुसरे काहीतरी वापरावे. त्यांना हवे असल्यास ते ऑइल पेंट वापरू शकतात. निवडणुका निष्पक्ष असाव्यात. पण प्रत्येक गोष्टीवर गोंधळ घालणे खूप चुकीचे आहे.".ते असेही म्हणाले की, "काँग्रेसने नागपूरमधील आमच्या पक्षाचे उमेदवार भूषण शिंगणे यांच्यावर क्रूर हल्ला केला आहे. यात त्यांचा हात मोडला, त्यांच्या पायाला आणि डोक्याला दुखापत झाली. जेव्हा कोणी निवडणूक जिंकू शकत नाही, तेव्हा अशा कृती लोकशाहीवर हल्ला आहेत. परंतु त्यांच्या आणि माझ्यावर टीका करणाऱ्यांना जनता उत्तर देईल. विरोधकांनी आता नवीन पटकथा लिहिण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विरोधक त्यांच्या येणाऱ्या पराभवासाठी नवीन सबबी शोधत आहेत ही वस्तुस्थिती आमच्या विजयाची पुष्टी करते.".Elections 2026: मतदानाआधीच राजकीय वातावरण पेटलं! नागपूरात BJP उमेदवारावर हल्ला तर नाशकात शिंदेंच्या उमेदवारावर अपहरणाचा गुन्हा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस म्हणाल्या, "मला वाटते की हा आपल्या देशाचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे - लोकशाही आणि तिसरा स्तंभ. मला वाटते की प्रत्येकाने बाहेर पडून मतदान करावे. लोकांनी व्यावहारिकदृष्ट्या विचार करावा की कोणता पक्ष त्यांच्या घरात विकास आणि प्रगती आणत आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.