CM फडणवीस अचानक दिल्ली दौऱ्यावर, अमित शहा, नितीन नवीन यांची घेतली भेट; NCPच्या विलिनीकरणावर चर्चा?

राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे निकाल सोमवारी लागले. यातही पुन्हा एकदा महायुतीने मोठं यश मिळवलंय. जिल्हा परिषदेच्या निकालनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अचानक दिल्ली दौऱ्यावर गेले. दिल्ली दौऱ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नविन यांची भेट घेतली. या भेटीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. राज्यातल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे चर्चांना उधाण आलं आहे. .फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे तर्क वितर्क लढवले जात आहेत. राज्यातल्या घडामोडींवर भाजपच्या दिल्लीतील वरिष्ठांसोबत चर्चेची शक्यता व्यक्त केली जातेय. पुढील काही दिवसात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या चर्चेवरही घडामोडी सुरू असल्याचं म्हटलं जातंय. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली असल्याचं सांगण्यात येतंय..अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाबाबत मित्रपक्षांसोबत खलबतं सुरू आहेत. याशिवाय अजित पवार यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय मुद्द्यांवरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिल्ली दौऱ्यात चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जाऊन आले आहेत. यावेळी त्यांनी अमित शहा आणि नितिन नवीन यांची भेट घेतली. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा महत्त्वाचा ठरला आहे. राष्ट्रवादीचं विलिनीकरण करायचं असेल तर भाजपशी चर्चा करायला हवी असं भाजपकडून विधान केलं गेलं होतं. त्यामुळे याच संदर्भात भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी चर्चा झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.