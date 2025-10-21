Nagpur News: नागपूरला विकासाची नवी गती मिळणार, तिसरा रिंगरोड मल्टीमॉडल कॉरिडॉर बनणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा

नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसरा रिंगरोड मल्टीमोडल कॉरिडॉरबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. वाहतूक पायाभूत सुविधा आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल या उद्देशाने तिसरा रिंगरोड मल्टीमोडल कॉरिडॉरचे निर्देश जारी केले आहेत. यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचण्यात मदत मिळणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात एनएमआरडीएची १० वी बैठक झाली. या बैठकीत नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एनएमआरडीए) अधिकाऱ्यांना न्यू नागपूरचे रस्ते तिसऱ्या रिंगरोडशी जोडण्याचे निर्देश दिले. तसेच भविष्यात तिसऱ्या रिंगरोडचे मल्टीमोडल कॉरिडॉरमध्ये रूपांतर करण्यासाठी योग्य तरतुदी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले..Mhada House: पालिकेने थकवला म्हाडाचा महसूल! सहा वर्षांपासून २२५ घरांचा मोबदला नाही.या बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, एनएमआरडीए आयुक्त संजय मीना आणि नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता उपस्थित होते..मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कंपनीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एनएमआरडीएच्या मालकीच्या आणि भविष्यात बांधल्या जाणाऱ्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता दिली.त्याचबरोबर एनएमआरडीए क्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्थापित करण्यासाठी, सार्वजनिक आणि खाजगी वाहतुकीचे समन्वय साधण्यासाठी आणि मार्ग तयार करण्यासाठी स्वतंत्र नागपूर मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंग कंपनी स्थापन करण्यासही मंजुरी दिली..औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित होणारएनएमआरडीए क्षेत्रातील औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करणे, नागपूर कारागृहासाठी जमीन हस्तांतरित करणे, प्राधिकरणात सामाजिक जबाबदारी निधीसाठी स्वतंत्र लेखा प्रमुख उघडणे, दीक्षाभूमीवरील उर्वरित काम पूर्ण करणे, प्राधिकरणाच्या १५६ पदांच्या रचनेत सुधारणा करणे आणि महानगरपालिका क्षेत्रात प्राधिकरणाने हाती घेतलेले काम सुरू करणे असे निर्णय घेण्यात आले..Mumbai News: राज्य सरकारला नोटीस! शिक्षकांविरोधात तक्रारीप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नागपूर ग्रामीण, एनएमआरडीए आणि नागपूर शहराच्या विकासासाठी मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत सरकारी योजनांचे फायदे नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सविस्तर चर्चा करण्यात आली, असे महसूलमंत्री आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.