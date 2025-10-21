महाराष्ट्र बातम्या

Nagpur News: नागपूरला विकासाची नवी गती मिळणार, तिसरा रिंगरोड मल्टीमॉडल कॉरिडॉर बनणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा

MMRDA Project: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसरा रिंगरोड मल्टीमोडल कॉरिडॉरबाबत मोठी घोषणा केली. याबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देशही जारी करण्यात आले आहेत.
Nagpur Third Ring Road Multimodal Corridor

Mansi Khambe
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसरा रिंगरोड मल्टीमोडल कॉरिडॉरबाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. वाहतूक पायाभूत सुविधा आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल या उद्देशाने तिसरा रिंगरोड मल्टीमोडल कॉरिडॉरचे निर्देश जारी केले आहेत. यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचण्यात मदत मिळणार आहे.

