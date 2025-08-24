महाराष्ट्र बातम्या

लवकर सुधारणा करा! मुख्यमंत्र्यांची नगर विकास खात्याच्या कामावर नाराजी, फडणवीस अन् शिंदे यांच्यात ऑल इज नॉट वेल?

Devendra Fadnavis : नगरविकास खात्याचा कारभार सुमार असून अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर सुधारणा कराव्या अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकरारच्या योजनांबाबत आयोजित बैठकीत या सूचना दिल्या.
Fadnavis pulls up Urban Development officials in review meeting
Fadnavis pulls up Urban Development officials in review meetingEsakal
सूरज यादव
Updated on

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असणाऱ्या नगर विकास खात्याबाबत नाराजी व्यक्त केलीय. नगरविकास खात्याचा कारभार सुमार असून अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर सुधारणा कराव्या अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्यात. केंद्र सरकारच्या योजनांबाबत पुनरावलोकन करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नगर विकास विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Eknath Shinde

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com