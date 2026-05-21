शेतकऱ्यांकडे सिबील मागू नये, कर्ज द्यावं; मुख्यमंत्र्यांचे बँकांना आदेश, कर्जमाफीवरही झाली चर्चा

राज्यातील खरीप हंगामपूर्व तयारीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत कर्जवाटपाच्या संदर्भात चर्चा झाली. जास्तीजास्त शेतकऱ्यांना कर्ज कसं मिळू शकेल यासंदर्भात सर्व तजवीज करण्यात आली. आपल्या जिल्हा सरकारी आणि ग्रामीण बँका ६७ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. तर राष्ट्रीयकृत बँका २६ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. त्यांचं टार्गेट ८० टक्के आहे. त्यांनी ८० टक्क्यांच्या वर टार्गेट पूर्ण केलं पाहिजे. CM Fadnavis Tells Banks Not To Ask Farmers For CIBIL.सिबीलची मागणी कोणत्याही बँकेनं करू नये यासंदर्भात सर्व बँकांना सांगितलं आहे. प्रत्येक शाखेला पीक कर्जासाठी सीबीलची अट नाही हे स्पष्ट आदेश काढले आहेत. सर्व बँकांची कर्जमाफीच्या संदर्भात चर्चा केलीय असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली..'लाडकी बहीण'च्या ई केवायसीला मुदतवाढ मिळाल्याचा व्हिडीओ व्हायरल, महिलांची अर्ज घेण्यासाठी विनवणी; अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं?.बैठकीत कर्जमाफीबाबतही चर्चा झाल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, कर्जमाफी करायची आहे त्याबाबत जुन्या खात्यावर जे तपशील आहेत आणि एकूण कर्जमाफीची माहिती कोणत्या फॉरमॅटमध्ये माहिती द्यायची त्यावर चर्चा झाली. आम्ही कर्जमाफीच्या संदर्भात जो निर्णय घेतलाय तो वेळेत पूर्ण करू शकू त्याचं नियोजन केलं आहे..यंदाचा खरीप हंगामात अल निनोचं संकट आहे, हवामान खात्यानं मांडणी केलीय त्यात सरासरी पाऊस ८८ टक्के असेल असा अंदाज वर्तवलाय. तरी वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळं असणार आहे. पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा, आणि उथ्तर महाराष्ट्राचा काही भागा याठिकाणी तीव्रता जास्त असेल. महाराष्ट्रात सर्वात मोठा हंगाम खरीपाचा आणि त्यानंतर रब्बी आणि उन्हाळी पीकं लोकं घेतात. वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या पद्धतीचं ते असतं..बियाणांसाठी साथी पोर्टलसगळं बियाणं प्रमाणित असलेलं बियाणं मिळावं यासाठी साथी पोर्टल तयार केलेलं. तिथं रजिस्टर्ड असलेलं बियाणं घ्यावं यासाठी आग्रह करतोय. यामुळे फसवणूक टाळली जाईल आणि शेतकऱ्यांना योग्य बियाणं मिळू शकेल..महाविस्तार अॅप २.०राज्यावर एल निनोचं संकट आहे. अशा परिस्थितीत परिसरात कधी किती पाऊस पडेल हे शेतकऱ्यांना समजावं यासाठी महाविस्तार अॅप तयार केलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.