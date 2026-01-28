अजितदादांचं जाणं अविश्वसनिय! दमदार आणि दिलदार मित्र गमावल्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भावना

Devendra Fadnavis On Ajit Pawar : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालं हे अविश्वसनिय आहे. मी एक दमदार आणि दिलदार मित्र गमावला अशा शब्दात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भावना व्यक्त केल्या. राज्यात आज शासकीय सुट्टी आणि तीन दिवसाचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विमान अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं दु:खद निधन झाल्याची वार्ता सर्वांना मिळाली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली. खरंतर अजित पवार महाराष्ट्रातले एक लोकनेते होते आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याची माहिती असलेला, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण असलेला अशा प्रकारचा हा नेता होता. अजित पवार यांच्याबद्दल जनसामान्यांमध्ये प्रचंड आस्था होती. .अजितदादा हे संघर्षशील असं नेतृत्व होतं. सर्व परिस्थितीत न डगमगता पुढे जाणारं असं व्यक्तिमत्व होतं. महाराष्ट्राकरिता आजचा दिवस हा अतिशय कठीण दिवस आहे. कारण अशा प्रकारचं नेतृत्व तयार व्हायला अनेक वर्षे लागतात. ज्यावेळी महाराष्ट्राच्या विकासात अतिशय महत्त्वपूर्ण योगदान ते देत होते अशा काळात त्यांचं निघून जाणं हे अविश्वसनिय आहे. मनाला चटका लावणारं असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले..Devasted, सुप्रिया सुळेंचं व्हॉटसअप स्टेटस; अनिल देशमुख, धनंजय मुंडे, मुश्रिफांना अश्रू अनावर.फडणवीस यांनी म्हटलं की, माझ्यासाठी वैयक्तिक एक दमदार आणि दिलदार मित्र याठिकाणी सोडून गेलाय. त्यांच्या कुटुंबियांवर मोठा आघात आहे. मी आणि एकनाथ शिंदे आम्ही लवकरच बारामतीकडे निघणार आहोत. सकाळपासून सर्वांच्या संपर्कात आहे. पंतप्रदान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा करून त्यांना घडलेल्या घटनेची माहिती दिली. त्यांनीही या घटनेबद्दल प्रचंड दु:ख व्यक्त केलं..अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या घटनेनं हळहळ पसरलेली आहे. पुढील सर्व गोष्टी कुटुंबाशी चर्चा करून ठरवण्यात येतील. सकाळी सुप्रिया ताईंशी बोलणं झालं. पार्थ पवारांशी बोलणं झालं. एकदा संपुर्ण परिवार बारामतीला पोहोचल्यानंतर पुढील सर्व गोष्टींचे निर्णय त्यांच्या संमतीने घेतले जातील असंही फडणवीस यांनी सांगितलं..Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांसह विमान प्रवास करणारे विदीप जाधव, पिंकी माळी कोण? किती जण होते विमानात?.महाराष्ट्रात आज शासकीय सुट्टी जाहीर करण्यात आला आहे. त्यासोबत तीन दिवसाचा दुखवटाजाहीर करण्यात आला आहे. पुढील सर्व बाबींची कल्पना आपल्याला लवकरच देण्यात येईल. कधीही भरून न निघणारं हे नुकसान आहे. महाराष्ट्रातलं असेल, लोकनेते गेल्यानंतर जी पोकळी तयार होते ती भरून काढणं हे अतिशय कठीण आहे. इतक्या सोबत आणि जवळून संघर्षाच्या काळात एकत्र काम केलंय की अशा गोष्टीवर विश्वास ठेवायलाच मन तयार होत नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.