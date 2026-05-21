Abhijeet Dipke : मोदींना देव बनवून ठेवलंय... व्यवस्थेविरोधात युवकांची बंडखोरी! Cockroach Janta Party चे अभिजीत दिपके Exclusive

देशभरात आणि सोशल मीडियावर सध्या एका अनोख्या राजकीय पक्षाची चर्चा रंगली आहे. 'कॉक्रोच जनता पार्टी' या नावाने सुरू झालेल्या या चळवळीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी साम टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या भूमिकेचा खुलासा केला. सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्याविरोधात निर्माण झालेल्या संतापातून सुरू झालेली ही मोहीम आता लाखो युवकांना जोडत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे..अभिजीत दिपके म्हणाले, "ही कल्पना नव्हती, तर तो एक राग होता. जेव्हा सरन्यायाधीशांनी सरकार आणि व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या लोकांना आळशी आणि कॉक्रोचसारखे म्हटले, तेव्हा मला खूप नाराजी वाटली. संविधानाने प्रत्येकाला आवाज उठवण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याविरुद्ध असे वक्तव्य कसे होऊ शकते?" याच भावनेतून त्यांनी एक्स (ट्विटर) वर पोस्ट करत विचारले की, 'सगळे कॉक्रोच एकत्र आले तर काय होईल?' या पोस्टला मोठा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर त्यांनी गमतीत हा पक्ष सुरू केल्याचे सांगितले.पक्षाची सदस्यता घेण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी वापरलेले 'आळशी' आणि 'बेरोजगार' हे शब्दच निकष बनवण्यात आले. दिपके यांच्या म्हणण्यानुसार, वेबसाइटवर साडेचार लाखांहून अधिक लोकांनी नोंदणी केली असून इन्स्टाग्रामवरील फॉलोअर्सची संख्या १० मिलियनच्या पुढे गेली आहे. अनेक राजकीय नेत्यांनीही या पक्षात नोंदणी केल्याचा दावा त्यांनी केला..राजकारण बदलण्याची गरज"ही एक अपघाती (एक्सिडेंटल) पार्टी आहे. आम्ही तिला औपचारिक राजकीय पक्षात रूपांतरित करण्याचा विचार करत नाही," असे स्पष्ट करत दिपके म्हणाले, "आम्ही एक फॉर्म सर्क्युलेट करणार आहोत. त्यातून तरुणांच्या समस्या आणि त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. कारण सरकार युवकांचे म्हणणे ऐकत नाही."राजकारण बदलण्याची गरज व्यक्त करताना ते म्हणाले, "आधी तरुणांच्या समस्या समजून घेतल्या पाहिजेत आणि मग त्यावर उपाय दिले पाहिजेत. ही चळवळ म्हणून पुढे न्यायची आहे. सरकार आपल्यासाठी काहीच करत नाही. कोणताच राजकीय पक्ष खऱ्या अर्थाने काम करताना दिसत नाही. मला काही लपवायचे नाही. मला भाजपविरोधात बोलायचे असते तर मी दुसऱ्या पक्षात गेलो असतो. पण माझ्या मते कोणताच पक्ष प्रभावीपणे काम करत नाही.".CJI सूर्यकांतांच्या 'कॉकरोच' टिप्पणीवर मोठं स्पष्टीकरण; बेरोजगार युवकांबाबत नेमकं काय म्हणाले?.आपल्या देशात जबाबदारीची भावना कुठे आहे?१७ वर्षीय NEET परीक्षार्थीच्या आत्महत्येचा उल्लेख करत दिपके म्हणाले, "त्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली, पण शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला का? पंतप्रधानांनी जबाबदारी स्वीकारली का? कुणी सरकारवर दबाव आणला का? युरोपमध्ये एखाद्या भारतीय पर्यटकाचा मृत्यू झाला तरी तेथील मंत्री राजीनामा देतात. आपल्या देशात जबाबदारीची भावना कुठे आहे? चूक कोणीतरी करतो आणि शिक्षा दुसराच भोगतो, अशी परिस्थिती झाली आहे."रिटायर्ड न्यायाधीशांना राज्यसभेत जागा देऊ नये, पक्षांतर करणाऱ्यांवर २० वर्षांची बंदी असावी आणि न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य कायम ठेवावे, अशा मागण्या त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देश संविधानानुसार चालला पाहिजे आणि सरकारवर नियंत्रण असले पाहिजे, असे सांगितले होते. त्याचबरोबर महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा मानत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..सोशल मीडिया अकाउंट्सवर हॅकिंगचे प्रयत्नकालपासून त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर हॅकिंगचे प्रयत्न सुरू असल्याचाही दावा दिपके यांनी केला. "अकाउंट हॅक करण्यापेक्षा सरकारने स्वतःमध्ये सुधारणा करावी. सरकारने आपले काम व्यवस्थित केले, तर आम्हाला काही करण्याची गरज भासणार नाही," असा टोला त्यांनी लगावला.देशात एखाद्या व्यक्तीला देवासारखे मानण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचे सांगताना ते म्हणाले, "मोदींबाबतही तसेच झाले आहे. त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला तरी तो योग्यच मानला जातो. कारण नेत्यांना माहिती असते की लोक त्यांच्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवतात. त्यामुळे त्यांना अधिक शक्ती मिळते. चार-पाच वर्षांपूर्वी भाजपविरोधात बोलण्याची कुणाची तयारी नव्हती, पण आता लोक रस्त्यावर उतरायलाही तयार आहेत. JEE, NEET, IIT आणि संशोधन क्षेत्रातील सुशिक्षित तरुण मोठ्या संख्येने आमच्या पक्षात सहभागी झाले आहेत.".पक्ष सुरू होऊन अवघे तीन-चार दिवस झाले असून पुढील १२ दिवसांत पक्षाची धोरणे आणि रणनीती निश्चित करण्याचे काम सुरू असल्याचे अभिजीत दिपके यांनी सांगितले.कॉक्रोच जनता पार्टी ही युवकांच्या असंतोषाची अभिव्यक्ती आहे की केवळ सोशल मीडियावरील एक ट्रेंड, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, अल्पावधीत मिळालेला मोठा प्रतिसाद हा युवा वर्गातील वाढता रोष दर्शवत असल्याचे मानले जात आहे.