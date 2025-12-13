महाराष्ट्र बातम्या

Weather Update : राज्यात थंडीचा जोर वाढला, नाशिकमध्ये पारा ५.६ अंशावर; पुणेही गारठलं, हंगामातील निचांकी तापमानाची नोंद

राज्यात थंडीचा कडाका वाढला असून उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे तापमानाचा पारा घसरला आहे. नाशिकमध्ये निफाड तालुक्यात ५.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर पुण्यातही निचांकी तापमान नोंदवण्यात आलंय.
सूरज यादव
राज्यात थंडीचा कडाका वाढला आहे. नाशिकमध्ये निफाड तालुक्यात हंगामातील निचांकी तापमानाची नोंद झाली. गुरुवारी रात्री आणि शुक्रवारी पहाटे तापमानाचा पारा ५.६ अंश सेल्सियसपर्यंत खाली आला होता. तर नाशिकमत्ये ७.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. कडाक्याची थंडी रब्बी पिकांसाठी पोषक असली तरी यामुळे द्राक्ष बागा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. भुरी रोगासह, तुडतुडे, मावा रोग यांच्या प्रादुर्भावाची भीती व्यक्त केली जात आहे.

