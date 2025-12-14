महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Sand Mafia: वाळू माफियाविरोधात मोठी कारवाई लवकरच! मुख्यमंत्र्यांचे ठाम आश्वासन, काय म्हणाले?

Maharashtra Sand Mafia News: महाराष्ट्रात वाळू माफियांचा हैदोस वाढत आहे. या विरोधात सरकारने कडक पाऊले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी एक आश्वासन दिले आहे.
Maharashtra Sand Mafia

Maharashtra Sand Mafia

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भंडारा-गोंदियाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि जिल्ह्यात सुरू असलेल्या वाळू माफिया राजशी संबंधित पुरावे सादर केले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी वाळू रॅकेट पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याचे आश्वासन दिले. पडोळे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर अनेक इलेक्ट्रॉनिक आणि कागदोपत्री पुरावे सादर केले.

Loading content, please wait...
sand
Sand Transport
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com