Maharashtra Sand Mafia: वाळू माफियाविरोधात मोठी कारवाई लवकरच! मुख्यमंत्र्यांचे ठाम आश्वासन, काय म्हणाले?

भंडारा-गोंदियाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि जिल्ह्यात सुरू असलेल्या वाळू माफिया राजशी संबंधित पुरावे सादर केले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी वाळू रॅकेट पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याचे आश्वासन दिले. पडोळे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर अनेक इलेक्ट्रॉनिक आणि कागदोपत्री पुरावे सादर केले. .डॉ. पडोळे यांनी चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, ब्रह्मपुरी तहसीलमधील बोंडेगाव परिसरात वाळू भरणाऱ्या हजारो वाहनांना २५ किमी अंतरावर असलेल्या हलदा जागेची रॉयल्टी दाखवण्यात आली. ज्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला. या संपूर्ण प्रकरणात ब्रह्मपुरी तहसीलदार सतीश मासाळ आणि कंत्राटदार सहभागी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि याचे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे देखील देण्यात आले..खासदारांनी सांगितले की, या संदर्भात चंद्रपूर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना ईमेल आणि स्वाक्षरी केलेले पत्र पाठवण्यात आले होते, परंतु वारंवार आठवण करून देऊनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. ब्रह्मपुरी तहसीलदारांची कारवाईबाबत उदासीन भूमिका राहिली. तहसीलदारांना तात्काळ निलंबित करण्याची, संबंधित सर्व अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करण्याची आणि चौकशी करण्याची मागणी खासदारांनी केली..डॉ. पडोळे म्हणाले की, २०१५ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी वाळू वाहनांमध्ये जीपीएस प्रणाली लागू केली. असे असूनही, ओव्हरलोडिंग आणि बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीमुळे रस्ते अपघातात ४०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यांच्यावर विविध पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल झाले आहेत. आरटीओ कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी पोलीस पातळीवर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. .ग्राहकांनी डेपोमध्ये ऑनलाइन वाळू शुल्क भरूनही प्रति ब्रास २५०० रुपये आणि प्रति वाहन २५००० ते ३०,००० रुपये रोख रक्कम उघडपणे वसूल केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे वाळू माफियांना हिंमत मिळाली आहे. खासदारांनी जिल्हा दंडाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि तहसीलदार यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. वाळू भरण्यापासून ते उतरवण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया महाखनिजमान्य माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणी ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली. जेणेकरून पारदर्शकता सुनिश्चित होईल आणि वाळू सिंडिकेट आणि माफिया राजवट संपुष्टात येईल..डॉ. पडोळे यांनी सांगितले की, महसूलमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये वाळू डेपो बंद करण्यात आले आहेत, परंतु गोंदिया जिल्ह्यात सर्व डेपो सर्रासपणे सुरू आहेत. येथे रॉयल्टीशिवाय थेट नदीतून अवैध वाळू उपसा केला जात आहे. रॉयल्टीशिवाय वाळू वाहने चालवल्याने ४०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या विषयावरही कडक कारवाई करण्याची मागणी खासदारांनी केली..शनिवारी, भंडारा-गोंदिया येथील काँग्रेस खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे विधानभवन संकुलात माध्यमांशी बोलत असताना सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या भेटीनंतर पडोळे माध्यमांशी बोलत असताना तिथे तैनात असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना थांबवण्याचा आणि त्यांचा हात धरून बाजूला खेचण्याचा प्रयत्न केला.