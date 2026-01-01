Ladki Bahin eKYC: लाडक्या बहिणींना दिलासा की तांत्रिक गोंधळ? लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी सुविधा सुरूच, पण अंतिम तारीख काय?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (CMML) योजनेतील महिला लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसीची अंतिम मुदत वाढवण्याची चर्चा आहे. योजनेनुसार त्यांना आता ३१ जानेवारीपर्यंत त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करण्याची संधी मिळेल. जिल्हा महिला आणि बालविकास कार्यालयाला अद्याप याबद्दल अधिकृत पत्र मिळालेले नाही. यामुळे प्रक्रियेबाबत महिला लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे..महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी, पात्र महिला लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया १८ सप्टेंबर रोजी सुरू झाली. सुरुवातीची अंतिम मुदत १८ नोव्हेंबर होती. अनेक महिला निर्धारित वेळेत त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करू शकल्या नाहीत, म्हणून विभागाने ही अंतिम मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली. ही अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर रोजी संपत असताना, मोठ्या संख्येने महिलांच्या ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण असल्याचे समोर आले आहे..Vasai Virar Election : वसई-विरार महापालिका निवडणुकीत मात्तबर उमेदवारांची फौज; २ माजी महापौर रिंगणात!.ग्रामीण भागात, तांत्रिक समस्या, इंटरनेट समस्या, माहितीचा अभाव आणि कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे अनेक लाभार्थ्यांना त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करता आले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा अंतिम मुदत वाढवण्याची चर्चा आहे. त्यानुसार, ई-केवायसी आता ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करता येईल असे संकेत आहेत. योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच नियमित आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी ई-केवायसीची आवश्यकता लागू करण्यात आली आहे..महापालिका निवडणुकांआधी मोठा राजकीय बॉम्ब! ठाकरे बंधूंनंतर आता अजून एक भावांची जोडी एकत्र येणार? दलित मतांचे एकत्रीकरण होणार.ई-केवायसीसाठी नेमकी अंतिम मुदतीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. ई-केवायसी सुविधा https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दरम्यान, अद्याप अधिकृत आदेश प्राप्त झालेला नसल्याने, जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट सूचना जारी केलेल्या नाहीत. त्यामुळे, महिला आणि बालविकास विभाग लाभार्थ्यांना अंतिम मुदतीबाबत अधिकृत पत्राची वाट पाहण्याचे आवाहन करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.