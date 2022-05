राज्यसभेसाठी काँग्रेसकडून इम्रान प्रतापगडी यांचे नाव जाहीर

By

मुंबई : काँग्रेसकडून राज्यसभेसाठी महाराष्ट्रामधून इम्रान प्रतापगढी यांना उमेदवारी देण्यात आली असून त्यांचा उमेदवारी अर्ज उद्या भरण्यात येणार आहे. दरम्यान इम्रान प्रतापगडी हे काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी यांच्या जवळचे मानले जातात. तसेच राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अल्पसंख्यांक विभागाचे ते अध्यक्ष आहेत. (congress announces imran pratapgadi name as rajya sabha candidate from congress)

देशातल्या 15 राज्यात 57 जागांवर राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाळ लवकरच संपत आहे. त्यामुळे या जागांसाठी 10 जून रोजी निवडणूक होणार असून सर्व पक्षांकडून उमेदवार जाहीर केले जात आहेत. आजच भाजपकडून देखील देशभरातील उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत.

भाजपकडून विदर्भातील नेते अनिल बोंडे आणि पियूष गोयल यांची नावे जाहीर केली आहेत, तर तिसऱ्या जागेसाठी धनंजय महाडिक यांचे नाव जाहीर करण्यात आले आहे. याआधी शिवसेनेने संजय राऊत आणि कोल्हापूरचे संजय पवार यांची नावे जाहीर केले आहेत. दरम्यान काँग्रेसने इम्रान प्रतापगडी यांना संधी दिली आहे.

