राज्यसभेसाठी उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर पंकजा मुंडेंची प्रतिक्रिया, म्हणाल्या...

आज भाजपकडून देशभरातील राज्यसभेच्या उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत, भाजपने महाराष्ट्रातून राज्यसभेसाठी पियूष गोयल आणि अनिल बोंडे यांना राज्यसभेसाठी संधी देण्यात आली आहे. दरम्यान भाजपच्या तिसऱ्या जागेसाठी पंकजा मुंडे यांच्या नावाची चर्चा सुरू होती, मात्र त्यांचे नाव अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही, यानंतर पंकजा मुंडेंनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे. (Pankaja Munde statment on Piyush Goyal and Anil Bonde declared candidates for Rajya Sabha from BJP)

पंकजा मुंडे यांचे नाव राज्यसभेसाठी जाहीर करण्यात येईल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. यानंतर पंकजा मुंडे यांनी राज्यसभेसाठी माझं नाव चर्चेत नाहीये, पण ज्यांना उमेदवारी मिळाली त्याचा मला आनंद आहे. कारण अपेक्षितच होतं, पियूष गोयल यांना उमेदवारी मिळणं. तसेच विदर्भाला संधी मिळाली, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलणाऱ्या अनिल बोंडे यांना संधी मिळाली त्यांना शुभेच्छा, असे पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या आहेत. तसेच त्यांना विधानपरिषदेसाठी इच्छा आहे का? असे विचारले असता, विधान परिषदेबाबत पक्ष योग्य तो निर्णय घेईल असे त्यांनी स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्रातून भाजप तिसरा उमेदवार देणार का या प्रश्नाचं उत्तर गुलदस्त्यात आहे. अजून तीसरा उमेदवार दिला नसल्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. भाजपचे राज्यसभा खासदार विनय सहस्त्रबुध्दे यांना दुसरी संधी न देता विदर्भातील चेहरा अनिल बोंडे यांना यावेळी संधी देण्यात आली. पियूष गोयल यांचे नाव देखील चर्चेत होते.

