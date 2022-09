Vishwajeet Kadam : काठावरच्या विश्वजीत कदमांना थोरांताचा सल्ला; म्हणाले...

Balasaheb Thorat On Veshwajeet Kadam : गेल्या काही दिवसांपासून विश्वजीत कदम भाजपच्या वाटेवर असल्याची जोरदार चर्चा सांगलीसह पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणात रंगली आहे. या सर्व चर्चांमध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी विश्वजीत कदम यांचे कौतुक करत वडिलकीचा सल्ला दिला आहे. ते पलूस तालुक्यातील अंकलखोपमधील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या शताब्दी सोहळ्यातील कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी स्वतः विश्वजीत कदमही उपस्थित होते.

