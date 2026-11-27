Congress Political News : महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या प्रभारी प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आलेल्या सुनीता गावंडे यांची नियुक्ती अखिल भारतीय महिला काँग्रेसने रद्द केली आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी करत २ नोव्हेंबरला देण्यात आलेली नियुक्ती तातडीने मागे घेतली. पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या सहाव्या दिवशीच त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आल्याने काँग्रेसच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे..सुनीता गावंडे यांच्याकडे महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या प्रभारी प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मात्र, नियुक्तीनंतर काही दिवसांतच अखिल भारतीय महिला काँग्रेसने हा निर्णय मागे घेतला. अवघ्या २४ दिवसांत नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने यामागील कारणांबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लढविले जात आहेत..Meta Congress Meeting Controversy : 'मेटा भाजप का बेटा', मेटा-काँग्रेस बैठकीत जोरदार खडाजंगी! राहुल गांधींच्या पोस्टवर निर्बंध येत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप; भारतीय कायद्यांचे पालन करत असल्याचे मेटाचे स्पष्टीकरण.दरम्यान, सुनीता गावंडे यांची नियुक्ती रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या नेतृत्वाची जबाबदारी आता कोणाकडे सोपविण्यात येणार, याकडे काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. नव्या नेतृत्वाबाबत अखिल भारतीय महिला काँग्रेसकडून कोणता निर्णय घेतला जाणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.