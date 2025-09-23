महाराष्ट्र बातम्या

ST Bank Annual Report: छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत नथुराम गोडसेचा फोटो; एसटी बँकेच्या वार्षिक अहवालावरून नवा वाद उफाळला

ST Bank Annual Report Cover Controversy: छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत नथुराम गोडसेचा फोटो लावण्यात आला आहे. यामुळे आता एसटी बँकेच्या वार्षिक अहवालावरून नवा वाद उफाळून आला आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
एसटी बँकचा (स्टेट ट्रान्सपोर्ट को ऑपरेटिव्ह बँक) ७२वा अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या मुखपृष्ठावर छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत महात्मा गांधी यांची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसे याचा फोटो लावण्यात आला आहे. त्यावरून नवा वाद उभा राहिला आहे. यापूर्वीही वार्षिक अहवालात नथुराम गोडसे याचा फोटो वापरण्यात आला होता.

