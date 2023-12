Corona Update: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनं अॅलर्ट मोडवर; आरोग्य मंत्र्यांनी बोलावली तातडीची बैठक

मुंबई : कोरोनाच्या जेएन१ व्हेरियंटनं आता डोकं वर काढलं असून देशभरात पुन्हा कोरोनाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. महाराष्ट्रातही सध्या ५३ अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. यापार्श्वभूमीवर राज्य प्रशासन अॅलर्ट मोडवर आलं असून आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी उपाययोजनांबाबत तातडीची बैठक बोलावली आहे. (Corona JN1 Update Maharashtra govt is on alert mode an urgent meeting was called by Health Minister Tanaji Sawant)