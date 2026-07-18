Corona Virus: कोरोना परत येतोय? महाराष्ट्रात ४८ जणांना लागण; धक्कादायक माहिती समोर

मुंबई : काही वर्षांपूर्वी संपूर्ण जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला होता. या कोरोनामुळे संपूर्ण जण लॉकडाऊनच्या विळख्यात अडकलं होतं. मात्र आता पुन्हा कोरोना व्हायरसबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यात कोरोनाच्या महामारीने पुन्हा डोके वर काढले आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. .आंध्र प्रदेशात २६ जून ते १६ जुलै दरम्यान कोविड-१९ चे १२ रुग्ण आढळले होते. त्यापैकी चार जणांचा मृत्यू झाला होता. तर १ जुलै ते १६ जुलै दरम्यान आणखी ११ जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती समोर आली. यापैकी तीन रुग्ण कडप्पा जिल्ह्यातील आणि एक काकीनाडा जिल्ह्यातील रुग्णाचा समावेश होता. या चारही जणांना आधीपासूनच वैद्यकीय समस्या असून त्यांना कोविडची लागण झाली होती. .FDA: तुकाराम मुंढेंचा प्रहार! बदलापुरात मोठी कारवाई, दोन टपऱ्या सील; भेसळखोरांसह अंमली पदार्थ विकणाऱ्यांचे धाबे दणाणले.अशातच आंध्र प्रदेशानंतर आता महाराष्ट्रातही पुन्हा कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाला आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये कोरोनाचे संकट पुन्हा येणार याबाबत चिंता पसरली असताना आरोग्य विभागाने याबाबत महत्त्वाची माहिती जारी केली आहे..आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोना व्हायरसची लागण झालेली बहुतेक प्रकरणे सर्वसाधारण आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभाग आणि तज्ज्ञांना अद्याप कोरोनाच्या नवीन लाटेची कोणतीही चिन्हे आढळलेली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना न घाबरण्याचे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे..Mumbai News: स्पष्ट नियमांअभावी अंतर्गत रचनेत बदल, धोरण ठरवण्याचे न्यायालयाचे आदेश.महाराष्ट्रात कोरोनाचे ४८ रुग्णराज्य आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात २०२६ यावर्षी आतापर्यंत कोरोनाचे ४८ रुग्ण आढळले आहेत. यामध्ये जानेवारीत ३, फेब्रुवारीत १, जूनमध्ये ११ आणि जुलैमध्ये आतापर्यंत २१ रुग्ण आढळले असून यापैकी एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.