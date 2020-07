राज्यात कोरोनाचा कहर; आतापर्यंतचा आकडा 3 लाखांवर

मुंबई : महाराष्ट्रात कोरोनाचा कहर काही थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पुणे, ठाणे, कोल्हापूर अशा महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पुन्हा लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलाय. पुण्यातल्या लॉकडाउनचा पहिला टप्पाही झालाय. परंतु, कोरोना रुग्णांची संख्या मात्र वाढतानाच दिसत आहे.

महाराष्ट्रात रविवारी, 9 हजार 518 रुग्ण सापडले आहेत. एका दिवसांत इतके रुग्ण सापडल्याने चिंता वाढली आहे. या रुग्ण संख्येमुळं राज्यातील आतापर्यंतच्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येने 3 लाखांचा टप्पा पार केलाय. राज्यात आतापर्यंत 3 लाख 10 हजार 455 रुग्ण सापडले आहेत. त्यातील एक लाख 69 हजार रुग्ण बरे झाले आहेत. मात्र, आतापर्यंत 11 हजार 854 रुग्णांचा कोरोनामुळं बळी गेलाय. एका दिवसात 9 हजारांवर रुग्ण सापडले असले तरी, रविवारी 3 हजार 906 जणांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आलाय.

9,518 new #COVID19 positive cases, 258 deaths and 3906 discharged in Maharashtra today. The total number of positive cases in the state rises to 3,10,455 including 1,69,569 discharged and 11,854 deaths: State health department — ANI (@ANI) July 19, 2020

Mumbai reported 1,046 new COVID-19 cases and 64 deaths in the last 24 hours, taking total cases to 1,01,224 and 5,711 deaths. Number of active cases stands at 23,828: Brihanmumbai Municipal Corporation pic.twitter.com/2xdwUd9LYa — ANI (@ANI) July 19, 2020

मुंबईत पुन्हा रुग्ण

मुंबईत पुन्हा कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचं दिसत आहे. रविवारी मुंबईत 1 हजार 46 कोरोनाचे नवे रुग्ण सापडले आहेत. कोरोनामुळं मुंबईत 64 जणांचा रविवारी मृत्यू झाला आहे. मुंबई महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत आतापर्यंत एक लाख 1 हजार 224 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. शहरात आतापर्यंत या रोगाने 5 हजारहून अधिक जणांचा बळी घेतलाय. सध्या मुंबईत 23 हजार 828 कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत. आजच्या आकडेवारीमुळं एक लाख जणांना कोरोनाची लागण झालेले मुंबई देशातील एकमेव शहर ठरले आहे.

36 new #COVID19 positive cases have been reported in Dharavi area of Mumbai today, taking the total number of cases to 2480 including 143 active cases and 2088 discharges: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) #Maharashtra — ANI (@ANI) July 19, 2020

धारावीत पुन्हा रुग्ण

मुंबईतील धारावी परिसरातील कोरोना रुग्णांची घटती संख्या केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात कौतुकाचा विषय ठरला होता. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही धारावीतील कामाचं कौतुक केलं होतं. पण आता धारावीत कोरोनाच्या नव्या 36 केस समोर आल्या आहेत. आतापर्यंत धारावीत 2 हजार 480 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. या परिसरात एकूण साडे सहा लाख नागरिक राहतात. त्यातील 143 जणांवर सध्या उपचार सुरू आहेत.