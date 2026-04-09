नीलेश लंकेंनी न्यायालयीन लढाईसुद्धा जिंकली, सुजय विखे पाटलांना दणका

अहिल्यानगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नीलेश ज्ञानदेव लंके यांच्या निवडीला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका कोर्टाने फेटाळून लावलीय. लोकसभा निवडणुकीत पराभावाची धूळ चारणाऱ्या लंकेंनी विखे-पाटलांविरोधात न्यायालयीन लढाईसुद्धा जिंकलीय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. किशोर सी. संत यांनी निलेश लंकेंनी सादर केलेला अर्ज ग्राह्य धरलाय. तर माजी खासदार सुजय विखे पाटलांची याचिका निकालात काढली. .खासदार नीलेश लंके यांनी 'ऑर्डर ७, रूल ११' अंतर्गत अर्ज सादर केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औंरगाबाद खंडपीठाने हा अर्ज दाखल केला माजी खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांनी दाखल केलेली निवडणूक याचिका प्राथमिक स्तरावरच निकाली काढली. विखे-पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत लंके यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले होते. त्यात लंकेंकडून निवडणुकीत भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब केल्याचा आरोप केला होता..लंके यांनी प्रचारादरम्यान विखे-पाटील कुटुंबाच्या वैयक्तिक चारित्र्यावर खोटी विधाने केल्याचे याचिकेत म्हटले होते. तसेच, लंके यांनी निवडणूक खर्चाची ९५ लाख रुपयांची विहित मर्यादा ओलांडली, मतदानात बोगसगिरी केली आणि ईव्हीएम पडताळणीमध्ये त्रुटी असल्याचा दावा करत लंके यांची निवड रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.. लोकसभा निवडणुकीत निलेश लंके यांनी ६ लाख २४ हजार ७९७ मतं मिळवली होती. तर डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांचा २८ हजार ९२९ मतांनी पराभव केला होता. या निकालानंतर सुजय विखे पाटील यांनी याचिका दाखल करत न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.