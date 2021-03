महाराष्ट्रात कोरोनाचा कहर; मुंबईपेक्षा पुण्यात दुप्पट सक्रीय रुग्ण

मुंबई - महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होत असून देशात सर्वाधिक रुग्ण राज्यात आढळत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं की, जर लोकांना कोरोनाच्या नियमावलीचं पालन केलं नाही तर कठोर निर्बंध आणि लॉकडाऊन हा एक पर्याय असू शकतो. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जितके रुग्ण आढळत होते तितके रुग्ण आता सापडत असल्यानं चिंता व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारनेसुद्धा महाराष्ट्रातील वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावाबाबत चिंता व्यक्त करताना राज्याला इशारा दिला आहे. राज्यात शुक्रवारी दिवसभरात 25 हजार 681 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. तर 14 हजार 400 जण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले. आतापर्यंत 21 लाख 89 हजार 965 रुग्ण कोरोना मुक्त झाले आहेत. राज्याचा रिकव्हरी रेट हा 90.42 टक्के इतका आहे. गेल्या दिवसभरात 70 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहेत. राज्यातील कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण हे 2.20 टक्के इतकं आहे.

आतापर्यंत 1 कोटी 80 लाख 83 हजार 977 जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली असून त्यापैकी 24 लाख 22 हजार 21 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं आहे. पॉझिटिव्हीटी रेट हा 13.39 टक्के इतका आहे. सध्या राज्यात सक्रीय रुग्णांपैकी 8 लाख 67 हजार 333 जण होम क्वारंटाइन आहेत तर 7 हजार 848 रुग्ण हे संस्थांत्मक क्वारंटाइन आहेत.

Maharashtra reports 25,681 new #COVID19 cases, 14,400 recoveries and 70 deaths in the last 24 hours.

Total cases 24,22,021

Total recoveries 21,89,965

Death toll 53,208

Active cases 1,77,560 pic.twitter.com/2MVztDU6sM

— ANI (@ANI) March 19, 2021