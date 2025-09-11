महाराष्ट्र बातम्या

गुजरातच्या हातात महाराष्ट्राचं राजभवन! कोण आहेत नवीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत? सीपी राधाकृष्णन यांच्या राजीनाम्यानंतर निर्णय

Maharashtra Governor Acharya Devvrat: गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. सीपी राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे.
भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदी सीपी राधाकृष्णन यांची निवड झाली आहे. ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. महाराष्ट्राचे राज्यपालांची उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाल्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते. आता त्या जागी नवीन राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारणार आहेत.

