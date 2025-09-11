गुजरातच्या हातात महाराष्ट्राचं राजभवन! कोण आहेत नवीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत? सीपी राधाकृष्णन यांच्या राजीनाम्यानंतर निर्णय

भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदी सीपी राधाकृष्णन यांची निवड झाली आहे. ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. महाराष्ट्राचे राज्यपालांची उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाल्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते. आता त्या जागी नवीन राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारणार आहेत. .राष्ट्रपती भवनाने गुरुवारी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे याबाबत माहिती दिली. त्यात म्हटले आहे की, सी.पी. राधाकृष्णन यांची भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला आहे. गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांची महाराष्ट्राचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आचार्य देवव्रत हे त्यांच्या सध्याच्या जबाबदाऱ्यांसह महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडतील. .Kunbi Certificate: मराठवाड्यात काय असेल हैदराबाद गॅझेट कार्यपध्दती? कुणबी प्रमाणपत्र काढणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी.आचार्य देवव्रत कोण आहेत?ही नियुक्ती तात्काळ प्रभावी होईल. हरियाणाच्या पानिपत जिल्ह्यातील समलखा तहसीलमध्ये जन्मलेले आचार्य देवव्रत हे एक प्रमुख भारतीय राजकारणी आहेत. ते २०१९ पासून गुजरातचे २० वे राज्यपाल म्हणून काम करत आहेत. याआधी ते २०१५ ते २०१९ पर्यंत हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल होते..महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत असलेले सीपी राधाकृष्णन ९ सप्टेंबर रोजी भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदी निवडून आले आणि त्यांनी इंडिया ब्लॉकचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी, जे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत, यांच्याविरुद्ध ४५२-३०० मतांनी विजय मिळवला. सीपी राधाकृष्णन हे भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे भारतातील दुसऱ्या सर्वोच्च संसदीय पदासाठी निवडलेले उमेदवार होते, जे अखेर उपराष्ट्रपती निवडणुकीत विजयी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.