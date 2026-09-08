गणेशोत्सवात चाकरमान्यांचा कोकणचा प्रवास सुकर! सीएसएमटी-सावंतवाडी रेल्वे सुरु, 'अशी' करा सीट बुक

मुंबई : गणेशोत्सव अवघ्या आठवडाभरावर येऊन ठेपला असताना बाप्पाच्या आगमनाची राज्यभरात जोरदार तयारी सुरु आहे. या सणाच्या कालावधीत गणरायाच्या आगमनासाठी अनेकजण आपल्या गावी जातात, त्यामध्ये कोकणात जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. प्रवाशांची मोठी संख्या पाहता रेल्वे प्रशासनासह एसटी महामंडळाकडून जादा आणि विशेष गाड्या सोडल्या जातात. अशातच मुंबई-सावंतवाडी दरम्यान दैनिक एक्सप्रेस सुरु केली आहे. .रेल्वे प्रशासनाने जाहीर केलेल्या गणेशोत्सव विशेष सीएसएमटी आणि सावंतवाडी रोड दरम्यान १५०८७/१५०८८ ही नवीन दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन आजपासून (सोमवार, ता.७ सप्टेंबर) सुरू झाली आहे. ही ट्रेन पावसाळी आणि बिगर-पावसाळी दोन्ही ऋतूंमध्ये वेगवेगळ्या वेळी धावेल आणि यामुळे इतर तीन लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या वेळापत्रकातही बदल होईल..Uddhav Thackeray: DJ बंदीच्या मागणीवर उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, सरकार विद्यानंद बापट यांच्यासोबत....कसे असेल वेळापत्रक?गाडी क्र. १५०८७ सीएसएमटी - सावंतवाडी एक्सप्रेस ही ८ सप्टेंबर (मंगळवार) पासून सीएसएमटी येथून २३:५५ वाजता सुटेल. ही गाडी दुसऱ्या दिवशी १३:५० वाजता सावंतवाडी रोड येथे पोहोचेल.गाडी क्र. १५०८८ सावंतवाडी रोड - मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस ९सप्टेंबर (बुधवार) पासून सावंतवाडी रोड येथून १७:०० वाजता सुटेल. ही गाडी दुसऱ्या दिवशी ०६:४० वाजता मुंबई सीएसएमटी येथे पोहोचेल..थांबेमुंबई-सावंतवाडी विशेष रेल्वे दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावरडा, आरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलावडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ या स्थानकांवर थांबेल..गाडीची संरचनाया रेल्वेला एकूण २३ LHB डबे - प्रथम श्रेणी (First Class) ०१ डबा, २-टियर एसी (2 Tier AC) ०२ डबे, ३-टियर एसी (3 Tier AC) ०३ डबे, ३-टियर एसी (इकॉनॉमी) ०५ डबे, स्लीपर ०४ डबे, सामान्य (General) ०४ डबे, पॅन्ट्री कार ०१, पार्सल व्हॅन ०१, SLR/D ०१, जनरेटर कार ०१..ST Bus: गणेशोत्सवासाठी लालपरी सज्ज! मुंबई, ठाणे, पालघरहून कोकणात जादा ५,२२० जादा एसटीची धाव.२१/१०/२०२६ पासून लागू होणारे वेळापत्रकगाडी क्र. १५०८७ सीएसएमटी-सावंतवाडी एक्सप्रेस सीएसएमटीवरून २३:५५ वाजता सुटेल. ही गाडी दुसऱ्या दिवशी १४:१५ वाजता सावंतवाडी रोड येथे पोहोचेल.गाडी क्र. १५०८८ सावंतवाडी रोड - मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस सावंतवाडी रोडवरून १७:२० वाजता सुटेल. ही गाडी दुसऱ्या दिवशी ०६:४० वाजता मुंबई CSMT येथे पोहोचेल.थांबेही गाडी दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावरडा, आरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलावडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ स्थानकांवर थांबेल..गाडीची संरचनाया गाडीला एकूण २३ LHB डबे - प्रथम श्रेणी (First Class) ०१ डबा, २-टियर एसी (2 Tier AC) ०२ डबे, ३-टियर एसी (3 Tier AC) ०३ डबे, ३-टियर एसी (इकॉनॉमी) ०५ डबे, स्लीपर ०४ डबे, सामान्य (General) ०४ डबे, पॅन्ट्री कार ०१, पार्सल व्हॅन ०१, SLR/D ०१, जनरेटर कार ०१..आरक्षणगाडी क्रमांक १५०८७ साठी आरक्षण दिनांक ०८.०९.२०२६ रोजी सुरू होईल. तसेच, दिनांक ०९.०९.२०२६ पासून सुरू होणाऱ्या सर्व सेवांसाठीचे आरक्षण दिनांक ०९.०९.२०२६ रोजी सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर आणि www.irctc.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. सामान्य शुल्कासह अनारक्षित डब्यांचे आरक्षण युटीएस प्रणालीद्वारे करता येईल. .तथापि, या विशेष गाड्यांच्या थांब्यांवरील सविस्तर वेळापत्रकासाठी www.enquiry.indianrail.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा एनटीइएस ॲप डाउनलोड करा, असे आहण करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.