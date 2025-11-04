७ नोव्हेंबरपासून मुंबईला दररोज विमान! डिसेंबरमध्ये गोव्यालाही सोलापुरातून दररोज विमान; गृह विभागाकडून मिळेना पोलिसांचे मनुष्यबळ, पोलिस ठाण्याचाही प्रस्ताव धुळखात

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर विमानतळावरून आता गोवा आणि मुंबईसाठी विमानसेवा सुरू झाली आहे. विमानतळ सुरू झाल्याने मंत्र्यांचे दौरे वाढले आहेत. दररोज विमाने ये-जा करतात. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विमानतळावर पोलिसांचे पुरेसे मनुष्यबळ कायमचे लागणार आहे. त्याअनुषंगाने, अतिरिक्त ७० पोलिस अंमलदार द्यावेत आणि विमानतळ परिसरात नव्या पोलिस ठाण्यासही परवानगी शहर पोलिसांनी मागितली आहे. तसा प्रस्ताव देऊनही अद्याप गृह विभागाकडून कोणताही निर्णय झालेला नाही.
शुक्रवारपासून (७ नोव्हेंबर) सोलापूर विमानतळावरून आता सोलापूर ते मुंबई विमानसेवा नियमित सुरू होईल. डिसेंबरमध्ये गोव्यालाही सोलापुरातून दररोज विमानसेवा सुरू होणार आहे. सोलापूरच्या विमानतळावर ६७ व ७२ सीटर दोन विमाने एकाचवेळी उतरू शकतात. याशिवाय दोन हेलिकॉप्टर किंवा दोन चार्टर्ड विमानेही (१२ ते १५ सीटर) एकाचवेळी विमानतळावर उतरू शकतात.
विमानसेवा सुरू झाल्यापासून गोवा व मुंबईसाठी प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद आहे. देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य मंत्री सोलापूर विमानतळावर उतरले आहेत. आता महापालिका, जिल्हा परिषदांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे मंत्र्यांचे दौरे वाढतील. इतरवेळी देखील मंत्री, सेलेब्रिटी सोलापूर विमानतळावरून प्रवास करतील. त्यामुळे याठिकाणी सुरक्षेसाठी कायमचे पोलिसांचे मनुष्यबळ आवश्यक आहे. पण, आता सोलापूर शहर पोलिसांचा प्रस्ताव गृह विभाग कधीपर्यंत मंजूर करते हे पहावे लागणार आहे.
अतिरिक्त मनुष्यबळाची केली मागणी
सोलापूर विमानतळावरून आता गोवा, मुंबई येथे विमानसेवा सुरू झाली आहे. त्याठिकाणी सुरक्षेच्या अनुषंगाने वाढीव ७० मनुष्यबळाची गरज आहे. त्या अनुषंगाने गृह विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. याशिवाय पूर्वी नवीन विमानतळ पोलिस ठाण्यासाठीही प्रस्ताव दिलेला आहे.
- गौहर हसन, पोलिस उपायुक्त, सोलापूर शहर
विमानतळावर नाहीत पुरेसे पोलिस
सोलापूर विमानतळ प्रशासनाने झालेल्या सामंजस्य करारानुसार शहर पोलिसांकडे ७३ पोलिसांचे मनुष्यबळ मागितले होते. मात्र, शहर पोलिसांकडेच मनुष्यबळ कमी असल्याने २३ जण त्याठिकाणी बंदोबस्तासाठी दिलेले आहेत. त्यामुळे विमानतळ प्रशासनाला ‘एमएसएफ’चे (महाराष्ट्र सेक्युरिटी फोर्स) मनुष्यबळ सुरक्षेसाठी घ्यावे लागले आहेत.
