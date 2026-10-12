VIDEO: दुष्काळाच्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री गैरहजर; महायुतीत नाराजीनाट्याची चर्चा

राज्यात यंदा अपेक्षित पाऊस न पडल्यामुळे अनेक पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील काही दिवसांपासून केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली जात आहे. .अशातच रविवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दुष्काळी परिस्थितीवर बैठक पार पडली. मात्र या बैठकीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री अनुपस्थित असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे राजकारणात विविध चर्चा रंगल्या आहेत..Mumbai News: जुन्या सोसायट्यांना हस्तांतरण शुल्क नाही, उच्च न्यायालयाचे सिडकोला आदेश.मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार (ता. ११) रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि पीक नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक पार पडली. या बैठकीत मंत्री गिरीश महाजन, दत्तात्रय भरणे आणि मकरंद पाटील यांच्यासह केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाचे प्रमुख केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल आणि इतर सदस्य उपस्थित होते. मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार उपस्थित नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे 'दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना बैठकीचं निमंत्रण नव्हतं' अशा चर्चा सुरू आहेत..Mumbai Protest Faceoff : "काय करायचं ते करा!"; शिवाजी पार्कवर पोलिसांनी अडवताच अमित ठाकरे भडकले, पोलिसांनी घेतलं ताब्यात.राज्यातील दुष्काळाची तीव्रता, शेतीचं नुकसान आणि पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर यावेळी चर्चा झाली. मात्र या बैठकीत दोन्हीही उपमुख्यमंत्री गैरहजर असल्यामुळे त्यांना खरंच निमंत्रण नव्हतं याबाबत अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. परंतु यामुळे महायुतीमध्ये नाराजीनाट्यची चर्चा रंगल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.