महाराष्ट्र बातम्या

VIDEO: दुष्काळाच्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री गैरहजर; महायुतीत नाराजीनाट्याची चर्चा

Maharashtra Drought: दुष्काळाच्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री गैरहजर असल्यामुळे महायुतीत नाराजीनाट्याची चर्चा रंगली आहे.
DCM absent in Maharashtra drought meeting

DCM absent in Maharashtra drought meeting

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

राज्यात यंदा अपेक्षित पाऊस न पडल्यामुळे अनेक पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील काही दिवसांपासून केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली जात आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Drought
Eknath Shinde
Drought crisis
CM Devendra Fadnavis
Sunetra Pawar
drought conditions in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com