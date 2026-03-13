महाराष्ट्र बातम्या
MLA Shashikant Shinde: खेडच्या सरपंच अपात्रतेचा निकाल द्या; आमदार शशिकांत शिंदे आक्रमक, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे नेमकं काय म्हणाले?
मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील खेड ग्रामपंचायतीमधील अपहारप्रकरणी दोषी आढळलेल्या सरपंचांच्या अपात्रतेबाबत विभागीय आयुक्तांनी विहित मुदतीत निर्णय घ्यावा, अशा सूचना देण्यात येतील. जर चौकशी अहवालानुसार सरपंच दोषी असतील, तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणारच, अशी ग्वाही ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत दिली.