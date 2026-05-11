‘डीएड’ प्रवेशाला आजपासून सुरवात; खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ४९.५० टक्के तर मागास प्रवर्गासाठी ४४.५० टक्के गुणांची अट, वाचा...

तात्या लांडगे

सोलापूर : इयत्ता बारावीच्या निकालानंतर आजपासून (सोमवार) ‘डीएड’ प्रवेशाला सुरवात होणार आहे. जिल्ह्यात २२ डीएड महाविद्यालये असून त्याअंतर्गत एक हजार ६९० भावी शिक्षकांना प्रवेश घेता येणार आहे. खुल्या प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना ४९.५० टक्के तर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना ४४.५० टक्के गुण मिळाले आहेत, त्यांना देखील ‘डीएड’ प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात सहा अनुदानित व १८ खासगी ‘डीएड’ महाविद्यालये आहेत. विद्यार्थ्यांना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तीन हजार रुपये आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये १२ हजार रुपयांत प्रवेश मिळणार आहे. उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी होऊन १ जून रोजी प्राथमिक तर ३ जूनला अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होणार आहे.

४ जूनला पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यावर विद्यार्थ्यांना ८ जूनपर्यंत प्रवेश घ्यावे लागतील. त्यानंतर ११ जूनला दुसरी गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होऊन १५ जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यावे लागणार आहेत. पुढची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम बदलता येणार आहे. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून ही प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

प्रवेशाचे वेळापत्रक असे...

  • प्रवेश अर्ज : ११ ते २५ मे

  • पहिली प्रवेश फेरी : ४ जून

  • दुसरी प्रवेश फेरी : ११ जून

  • तिसरी प्रवेश फेरी : १८ जून

  • प्रथम वर्षाची सुरवात : २३ जूनपासून

‘डीएड’ला पुन्हा अच्छे दिन

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून दरवर्षी शिक्षक भरती केली जात आहे. आता चालू महिन्यातदेखील शिक्षक भरती होणार आहे. दरवर्षी खासगी अनुदानित शाळा व जिल्हा परिषदांसह नगरपालिका, महापालिकांच्या शाळांमधील शिक्षकांची पदे भरली जातात. दुसरीकडे शिक्षक पात्रता परीक्षा देखील वर्षातून दोनदा होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बंद पडण्याच्या स्थितीतील ‘डीएड’ महाविद्यालयांना पुन्हा अच्छे दिन आले असून गतवर्षी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश क्षमतेच्या दुप्पट, तिप्पट अर्ज केले होते.

