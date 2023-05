Congress: पक्षातील नेत्यांमुळे नाना पटोलेंच्या अडचणीत वाढ; होणार मोठी कारवाई

By

काँग्रेसमधील मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. परिस्थिती बदलायची असले तर प्रदेशाध्य बदलायला हवा, असे मत पक्षातील नेत्यांनी व्यक्त करत. थेट नाना पटोलेंविरोधात पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली.(Demand for removal of Nana Patole from Congress vijay wadettiwar maharashtra politics)

नाना पटोले यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित करत पक्षातील एका शिष्टमंडळाने दिल्लीचे दार ठोठावले आहे. पक्षश्रेष्ठींकडे आपल्या अडचणी सांगितल्याची माहिती विजय वडेट्टिवार यांनी दिली आहे.

राज्यातील माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष संजय निरूपम, राष्ट्रीय सचिव शिवाजीराव मोघे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना नाना पटोलेंविरोधात पत्राद्वारे तक्रार दाखल केली आहे. जी काय समस्या आहे ती आम्ही पत्राद्वारे अध्यक्षांकडे पोहचवली आहे. अशी माहिती वडेट्टिवार यांनी दिली आहे.

राज्यातील कोणत्याही नेत्याशी पटोले यांचा समन्वय दिसत नाही. ते एकटेच पुढे जातात कोणालाही विचारात किंवा बरोबर घेत नाहीत. नाना पटोले महाराष्ट्रातील 'नवज्योत सिंह सिद्धू' झाले आहेत. काँग्रेस वाचवायची असेल तर पटोले यांना हटवावे लागेल, असं शिष्टमंडळाचं मत असल्याचं समजलं आहे.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व काँग्रेस यांच्या कार्यकारिणीचे गठण झाल्यावर तातडीने महाराष्ट्राबाबत विचार केला जाईल आणि योग्य तो निर्णय देण्यात येईल, असं काँग्रेस अध्यक्षांनी म्हटलं आहे.