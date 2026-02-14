महाराष्ट्रात लवकरच मंत्रिमंडळ फेरबदल! खराब कामगिरी करणाऱ्या मंत्र्यांना काढून टाकणार; एकनाथ शिंदेंचे संकेत, पाहा संभाव्य यादी

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या बदलांची चर्चा सुरू आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लवकरच त्यांच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याचा विचार करत आहेत. लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी लक्षात घेऊन शिंदे गट २ ते ४ मंत्र्यांना काढून नवीन प्रतिभावंतांना संधी देण्याची तयारी करत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र वगळता इतर जिल्ह्यांतील मंत्र्यांची निवडणूक कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली. परिणामी, शिंदे यांनी त्या मंत्र्यांना लवकरच बडतर्फ केले जाऊ शकते असा इशारा दिला आहे. पक्षाच्या जिल्हा संपर्क प्रमुख, नेते आणि सचिवांना गावोगाव सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Sharad Pawar Health Update : शरद पवारांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, पुढचे काही दिवस पुण्यातील घरीच विश्रांती.निवडणुकीत पक्षाला अपेक्षित यश का मिळाले नाही आणि कोणत्या क्षेत्रात तो कमकुवत होता याचे मूल्यांकन सुरू आहे. महापालिका निवडणुकीत ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये शिंदे गटाला मोठे पराभव पत्करावे लागले. महानगरपालिका निवडणुकीतील पराभवाच्या आधारे, ज्या मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने खराब कामगिरी केली त्यांना आता काढून टाकले जाऊ शकते..Narhari Zirwal : पीएने लाच घेण्यास सांगितल्याचा आरोप, मंत्री नरहरी झिरवाळ सकाळपासून 'नॉट रिचेबल; राज्याच्या राजकारणात खळबळ!.संभाव्य प्रभावित मंत्र्यांमध्ये आमदार सदा सरवणकर यांची मुले, खासदार रवींद्र वायकर यांची मुलगी, राहुल शेवाळे यांचे पुतणे आणि आमदार अशोक पाटील आणि मंगेश कुडाळकर यांची मुले यांचा समावेश आहे. मंत्र्यांचा हा बदल त्यांच्या कार्यक्षमता आणि निवडणूक कामगिरीच्या आधारे केला जाईल आणि नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळेल, असे पक्षाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. आता कोणत्या मंत्र्यांना काढून टाकले जाईल हे पाहणे मनोरंजक ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.