Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंनी त्यांची खाती इतर मंत्र्यांकडे सोपवली; मोठं कारण आलं समोर, पडद्यामागे नेमकं काय घडलं?

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान तात्पुरते इतर मंत्र्यांना त्यांचे खाते सोपवले आहे. ही व्यवस्था फक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंतच राहील. त्यांनी या संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र पाठवले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. या अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील..अजित पवार यांच्या विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर विधानसभेचे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत आहे . त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि हे त्यांचे विधानसभेतील पहिलेच अधिवेशन असेल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची (पीडब्ल्यूडी) जबाबदारी कॅबिनेट मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाचा कार्यभार कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे..Rohit Pawar: अजित पवारांनी रोहित पवारांचं लग्न कसं जमवलं? विधानसभेच्या शोकप्रस्तावात सांगितली आठवण.गृहनिर्माण विभागाची जबाबदारी कॅबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकाच वेळी प्रश्न विचारले जातात. संबंधित विभागांकडून प्रश्नांची उत्तरे सुलभ करण्यासाठी, ही जबाबदारी इतर मंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा परिचय आणि दिवंगत नेते अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली..अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधकांकडून गोंधळ होण्याची भीती होती, परंतु शोक प्रस्तावामुळे विरोधकांनी सभागृहाच्या आत किंवा बाहेर कोणताही गोंधळ निर्माण केला नाही. दुसऱ्या दिवशी, मंगळवार, अधिवेशनाचा दुसरा दिवस वादळी राहण्याची अपेक्षा आहे. सोमवारी सभागृहाचा पहिला दिवस अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या चौकशीबाबत आणि सभागृहाबाहेर आमदार आणि मंत्र्यांच्या वक्तव्यांवरून भरला गेला..Bhaskar Jadhav: 'कुठेतरी घातपात झालाय, असंच वाटतंय'! अजितदादांच्या विमान अपघातावर भास्कर जाधव महत्वाचे बोलले .राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या सुरू असलेल्या चौकशीवर नाराजी व्यक्त केली. तर अजित पवार यांच्या पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी म्हणाले की, विमानाचे मुख्य कॅप्टन कॅप्टन सुमित कपूर यांनी अजित दादांना मारण्याचे कंत्राट घेतले होते. कंत्राट कोणी दिले याची चौकशी झाली पाहिजे. त्याच वेळी, काही नेत्यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत आपली विधानेही दिली, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादांची आठवण काढताना असेही म्हटले की अजितदादा कधीही मुख्यमंत्री होऊ शकत नाहीत पण जर ते झाले असते तर ते सर्वात कार्यक्षम आणि शिस्तबद्ध मुख्यमंत्री असल्याचे सिद्ध झाले असते.