‘हाड हाड म्हटले तरी कुत्रा थेट अंगावरच आला’; सोलापुरातील महिला नागपंचमीमुळे हातावर काढत होती मेहंदी, चिमुकल्याच्याही मांडीला चावा; माजी नगरसेवक म्हणाले, ...तर सगळे कुत्रे महापालिकेत सोडू

तात्या लांडगे
सोलापूर : नागपंचमीपूर्वी वाडिया हॉस्पिटलमागील घरासमोर हातावर मेहंदी काढत बसलेल्या ५० वर्षीय सोजर काटे यांच्या उजव्या हाताचा भटक्या कुत्र्याने लचका तोडला. ‘हाड हाड म्हणून ओरडले तरी कुत्रा अंगावर आला आणि त्याने चावा घेतला’ अशी आपबिती त्या महिलेने सांगितली. तेथून गेलेला तो कुत्रा फॉरेस्टमधील एका व्यक्तीस आणि ताज हॉटेलजवळ खेळत असलेल्या चिमुकल्याच्या मांडीला देखील चावला. ही घटना सकाळी अकराच्या सुमारास घडली. जखमी तिघांवर ‘सिव्हिल’मध्ये उपचार करण्यात आले.
सोमवारी (ता. १७) नागपंचमी असल्याने वाडिया हॉस्पिटलमागे राहणाऱ्या सोजर काटे मेहंदी काढत होत्या. त्यावेळी कुत्रा थेट त्यांच्या अंगावर धावला आणि उजव्या हाताला चावला घेतला. त्याला बाजूला सारत असताना कुत्रा गळ्यापर्यंत येत होता, असेही त्या महिलेने माध्यमांना सांगितले. तर अल्जान जहीर शेख या चिमुकल्यासह तो कुत्रा अब्दुल्ला वसीम शेख यांनाही चावला. जखमींना तातडीने सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर उपचार करून त्यांना घरी सोडण्यात आले. सध्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये कुत्र्याने चावा घेतल्याने उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचे तेथील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
‘...तर कुत्री पकडून महापालिकेत सोडू’ : तौफिक शेख
शहरातील रेल्वे लाइन परिसरातील ताज हॉटेल परिसर, केशव नगर झोपडपट्टी व फॉरेस्ट (वाडिया हाॅस्पिटलजवळ) मोकाट कुत्र्याने तिघांना चावा घेतला. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, आरोग्याधिकारी डॉ. राखी माने यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी नेहमीप्रमाणे प्रतिसाद दिला नाही. दरम्यान, माजी नगरसेवक तौफिक शेख म्हणाले, ‘मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त महापालिकेने नाही केला तर आमचे कार्यकर्ते कुत्रे पकडतील आणि ते सगळे कुत्रे महापालिकेच्या आवारात सोडू. महापालिका सर्वांकडून टॅक्स घेते, मग सर्वांना सुविधा देणे, त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी महापालिकेवर आहे’.
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