‘कितीही हल्ले करा आम्ही मविआचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणारच’

मुंबई : मुंबई महापालिकेतील भ्रष्ट कारभाराची पोलखोल करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने पोलखोल अभियानाला सुरुवात होणार होती. मात्र, त्याआधी अज्ञातांनी रथाची तोडफोड केली. कितीही हल्ले करा आम्ही महाविकास आघाडीचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. (devendara fadanvis said, We will expose mahavikas aaghadi corruption)

मंगळवारी मुंबईतील चेंबूर कॅम्प इथल्या भाजप कार्यालयात विधानपरिषदचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या हस्ते व आमदार प्रसाद लाड यांच्या उपस्थितीत पोलखोल रथयात्रेला सुरुवात होणार होती. मात्र, रथयात्रेच्या आदल्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने भाजपच्या रथाची तोडफोड करून नुकसान केले. यामुळे रथयात्रेला सुरुवात झाली नाही.

अज्ञाताकडून दगड मारून रथाच्या काचा फोडण्यात आल्या. ही तोडफोड महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi) नेत्यांनी केल्याचा आरोप भाजपने केला. गाडीची तोडफोड करणाऱ्या चार जणांची ओळख मुंबई पोलिसांनी कोली आहे. पोलिस या चार संशयितांचा शोध घेत आहे. सीसीटीव्हीच्या मदतीने दुचाकीवरील क्रमांकाची ओळख पटवली जात आहे.

असे असताना आमच्यावर कितीही हल्ले करा आम्ही महाविकास आघाडीचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आमच्या रथावर दगडफेक होणे अपेक्षितच होते. आमचा घाव सत्ताधाऱ्यांच्या वर्मी बसला म्हणूनच हा हल्ला करण्यात आला, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.