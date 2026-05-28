MLC Election: जागेसाठी महायुतीत चढाओढ! शिंदेंनंतर फडणवीसांची दिल्लीवारी; पीएम मोदींसोबतच्या बैठकीमागे काय?

MLC Election Mahayuti Seat Sharing: महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीच्या गदारोळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. या भेटीमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीवरून महायुती आघाडीतील अंतर्गत संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. अलीकडेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली होती. पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीनंतर राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

