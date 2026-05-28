MLC Election: जागेसाठी महायुतीत चढाओढ! शिंदेंनंतर फडणवीसांची दिल्लीवारी; पीएम मोदींसोबतच्या बैठकीमागे काय?

महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीवरून महायुती आघाडीतील अंतर्गत संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. अलीकडेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली होती. पंतप्रधान मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीनंतर राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे..महाआघाडीतील अंतर्गत निवडणुकीच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदींना महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्प आणि उपक्रमांच्या प्रगती आणि सद्यस्थितीबद्दल माहिती दिली..पंतप्रधान कार्यालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट केले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, त्यांना महाराष्ट्राच्या विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर मार्गदर्शन मिळाले. तसेच, महाराष्ट्रातील विविध चालू विकास प्रकल्पांच्या आणि इतर कामांच्या सद्यस्थितीची माहितीही देण्यात आली..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पंतप्रधान मोदींसोबतच्या भेटीचे फोटो शेअर करत लिहिले, "आज नवी दिल्लीत आमचे नेते आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. महाराष्ट्राच्या विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर त्यांचे मार्गदर्शन घेतले. तसेच, महाराष्ट्रातील अनेक कामे आणि प्रकल्पांच्या प्रगती आणि सद्यस्थितीबद्दलही मी त्यांना माहिती दिली.".मात्र, या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस महाराष्ट्राच्या विकास प्रकल्पांवर आणि उपक्रमांवर चर्चा करत असले तरी, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर उद्योगाबाबतही केंद्रीय मंत्र्यांसोबत चर्चा होत असल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वातंत्र्यसैनिक विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त नवी दिल्लीतील त्यांच्या पुतळ्यावर पुष्पहार अर्पण करून त्यांना आदरांजली वाहिली..सूत्रांच्या दाव्यानुसार, अमित शाह यांनी आखलेल्या नव्या सूत्रामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना बॅकफूटवर आली आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजप पुन्हा एकदा मोठ्या भावाच्या भूमिकेत उदयास आला आहे. दिल्लीत झालेल्या करारानुसार, महायुती आघाडीमधील जागावाटपाचा करार निश्चित झाला आहे. एकूण १७ जागांपैकी भाजप सर्वाधिक म्हणजेच ११ जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला चार जागा मिळतील, तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन जागा मिळतील.