Devendra Fadnavis : मराठी माणसाचे नाव घेऊन राजकारण करण्यापलीकडे ठाकरे बंधुंनी काय केलं? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निशाणा

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुक प्रचारा दरम्यान आरोप-प्रत्यारोपाची मालिका सुरुच असून ठाकरे बंधूंकडून मराठी माणसांच्या अस्तित्वाबाबत केल्या जाणाऱ्या प्रचाराबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले आहे. साम टिव्हीला "ब्लॅक अॅंड व्हाईट" या कार्यक्रमात दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही लढाई मराठी माणसांच्या नाही तर ठाकरे बंधुंच्या अस्तित्वाची असल्याचे म्हटले आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मराठी माणसाचे अस्तित्व कोणाही मिटवू शकत नाही, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तयार केलला आणि अटकेपार झेंडे लावणार हा मराठी माणूस आहे. त्याच्यात एवढी क्षमता आहे की, मुंबईत त्याचेच राज्य राहिल.ही लढाई ठाकरे बंधूच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. .ठाकरे बंधुंना असे वाटते की या निवडणूक आपण जिंकलो नाही तर आपल्या पक्षाचे अस्तित्व संपेल असे ठाकरे बंधुंना वाटते पण त्यांनी केवळ ठाकरे बंधू म्हणजे मराठी माणूस किंवा महाराष्ट्र आहे ते त्यांनी आधी डोक्यातू काढावं. असा टोलाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला. .Mumbai : महापौर महायुतीचा हिंदू आणि मराठी माणूसच होणार; फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं, मुंबई नव्यानं घडवण्याचं आश्वासन.दक्षिण मुंबईतील मराठी माणूस कसा बाहेर फेकला गेला? बीडीडी चाळीचा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित आहे तो त्यांनी सोडवला नाही.कारण त्यांना बिल्डर्समध्ये रस होता.बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास बिल्डर नाही तर म्हाडा करणार असल्याचा आम्ही ठाम निर्णय घेतला. .संयुक्त महाराष्ट्राच्या इतिहासाची साक्षीदार असलेली आणि मराठी माणसाची अस्मिता असलेली पत्राचाळीच्या पुनर्विकासाबाबत शिवसेनेकडे काम होते. पण या चाळीतील लोकांना ठाकरेंनी रस्त्यावर आणण्याचे काम केले. आम्ही त्यांना त्यांची घरे पुन्हा मिळवून दिली. मराठी माणसाचे नाव घेऊन राजकारण करण्यापलीकडे यांनी काहीही केलेले नाही असा निशाणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंवर साधला.