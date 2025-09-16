महाराष्ट्र बातम्या

Devendra Fadnavis: ''मी शंभर रुपये द्यायला तयार आहे, पण...'' उद्धव ठाकरेंच्या भाषणावरुन फडणवीसांचं आवाहन

Addressing a BJP rally in Mumbai: विजयी संकल्प मेळाव्यात बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भाजपमध्ये घराणेशाही नाही, सामान्य कार्यकर्त्याला न्याय देणारा हा पक्ष आहे.
संतोष कानडे
Uddhav Thackeray: भाजपच्या विजयी संकल्प मेळाव्याचं आयोजन मंगळवारी मुंबईमध्ये करण्यात आलेलं होतं. या मेळाव्यात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तडाखेबाज भाषण केलं. त्यांनी उद्धव ठाकरेंचं नाव न घेता निशाणा साधला. तसेच ठाकरे ब्रँडच्या अनुषंगाने बोलताना आमच्याकडे मोदी ब्रँड आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

Devendra Fadnavis
Uddhav Thackeray
Mumbai

