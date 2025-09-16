Devendra Fadnavis: ''मी शंभर रुपये द्यायला तयार आहे, पण...'' उद्धव ठाकरेंच्या भाषणावरुन फडणवीसांचं आवाहन

Uddhav Thackeray: भाजपच्या विजयी संकल्प मेळाव्याचं आयोजन मंगळवारी मुंबईमध्ये करण्यात आलेलं होतं. या मेळाव्यात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तडाखेबाज भाषण केलं. त्यांनी उद्धव ठाकरेंचं नाव न घेता निशाणा साधला. तसेच ठाकरे ब्रँडच्या अनुषंगाने बोलताना आमच्याकडे मोदी ब्रँड आहे, असं फडणवीस म्हणाले..विजयी संकल्प मेळाव्यात बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भाजपमध्ये घराणेशाही नाही, सामान्य कार्यकर्त्याला न्याय देणारा हा पक्ष आहे. त्यामुळे आमच्याकडे चहा विकणारा जागतिक ब्रँड म्हणून जगामध्ये नावलौकिक मिळवतो. ब्रँडबद्दल आम्हाला कोणी बोलू नये, कारण आमच्याकडे नरेंद्र मोदी नावाचा ब्रँड आहे..''काही उचक्के रोज सकाळी उठून मोदींना प्रश्न विचारतात. पण अशा उचक्क्यांना उत्तर मुंबईच्या जनतेने २०२४च्या विधानसभेमध्ये दिलं. मुंबई कोणाची याचं उत्तर सातत्याने २०१४, २०१९, २०२४ विधानसभेत मिळालेलं आहे. मुंबई ही भाजपची, भाजप-शिवसेना महायुतीची आहे. शिवसेनेचे प्रमुख आता एकनाथराव शिंदे आहेत.'' असं मुख्यमंत्री म्हणाले..फडणवीस पुढे म्हणाले की, मला आश्चर्य वाटतं, यांची भाषणं बघा.. काय बोलतात... मी शंभर रुपये द्यायला तयार आहे, मागची दहा भाषणं काढा आणि विकासावर एक वाक्य दाखवा, फक्त एक वाक्य दाखवा. मुंबईकरांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या विकासाच्या व्हिजनचं एक वाक्य दाखवा आणि शंभर रुपये घेऊन जा. असं आवाहन त्यांनी उद्धव ठाकरेंचं नाव न घेता केलं..''मुंबईतला मूळचा मराठी माणूस का हद्दपार झाला? याचं उत्तर तुम्हाला द्यावं लागेल. बीडीडी चाळीचा विकास आम्हीच करु शकलो. हा प्रकल्प एशियातला सगळ्यात मोठा अर्बन प्रकल्प आहे. १२० फुटामध्ये राहणारा मराठी माणूस ५४० फुटाच्या घरामध्ये गेला.'' असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी आगामी मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने विकासाचं व्हिजन मांडलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.