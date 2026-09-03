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Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीस उपपंतप्रधान होणार? संजय राऊतांचा मोठा दावा; म्हणाले, ‘मोदींचा वारसदार म्हणून...’

Sanjay Raut on Fadnavis : देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच उपपंतप्रधान होणार असल्याचा दावा संजय राऊतांनी केला आहे. ‘मोदींचा वारसदार म्हणून...’ म्हणत राऊतांनी मोठं वक्तव्य केलं.
Devendra Fadnavis Sanjay Raut

Devendra Fadnavis Sanjay Raut

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sanjay Raut Latest News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लवकरच दिल्लीत बोलावून उपपंतप्रधानपदाची मोठी जबाबदारी दिली जाणार असल्याचा दावा ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. मोदींचा वारसदार म्हणून फडणवीस यांना पुढे करण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका असल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे फडणवीस यांच्या संभाव्य दिल्लीतील भूमिकेबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

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