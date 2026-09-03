Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीस उपपंतप्रधान होणार? संजय राऊतांचा मोठा दावा; म्हणाले, ‘मोदींचा वारसदार म्हणून...’

Sanjay Raut Latest News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लवकरच दिल्लीत बोलावून उपपंतप्रधानपदाची मोठी जबाबदारी दिली जाणार असल्याचा दावा ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. मोदींचा वारसदार म्हणून फडणवीस यांना पुढे करण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका असल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे फडणवीस यांच्या संभाव्य दिल्लीतील भूमिकेबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे..संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना हा दावा केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मोदी मंत्रिमंडळात नसलेल्या आणि सध्या दिल्लीत कार्यरत नसलेल्या एका महत्त्वाच्या नेत्याला उपपंतप्रधान करण्याची तयारी सुरू आहे. मोदींचा वारसदार म्हणून पुढे येणाऱ्या या नेत्याला आधी उपपंतप्रधान करण्याची संघाची भूमिका असल्याचे राऊत यांनी सांगितले..‘फडणवीसांना दिल्लीत बोलावणार’‘फडणवीस यांना दिल्लीत बोलावणार असून त्यांना मोठी जबाबदारी देण्यात येणार आहे. संघाच्या आतल्या गोटातून मला मिळालेल्या माहितीनुसार, मोदींचा वारसदार म्हणून ज्या व्यक्तीला पुढे केले जाणार आहे, त्या व्यक्तीला आधी उपपंतप्रधान करण्याची भूमिका आहे. ही माहिती लवकरच समोर येईल,’ असा दावा राऊत यांनी केला..फडणवीसांच्या वक्तव्यावर राऊतांचा पलटवारकाही दिवसांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पीएम इन वेटिंग असलेले लोक कधीच पंतप्रधान होत नाहीत. सध्या देशात पंतप्रधानपदासाठी कोणतीही व्हॅकन्सी नाही,’ अशी प्रतिक्रिया दिली होती. यावरून राऊत यांनी फडणवीस यांच्या दिल्लीतील संभाव्य भूमिकेचा मुद्दा उपस्थित केला..Sanjay Raut latest statement : राहुल गांधींच्या पुणे दौऱ्यावर संजय राऊतांचा भाजपवर निशाणा; ‘सप्टेंबरनंतर त्यांची दादागिरी संपेल’.‘देशात पंतप्रधानपदाची आणि गृहमंत्रिपदाची व्हॅकन्सी आहे. फडणवीस यांना माहिती नसेल तर मी त्यांना माहिती देऊ शकतो,’ असा टोला राऊत यांनी लगावला. तसेच अमित शाह यांना पंतप्रधानपदाचे ‘वेटिंग’ असल्याचे मानले जाते, मात्र ते पंतप्रधान होणार नाहीत, असा दावाही राऊत यांनी केला. राजनाथ सिंह यांच्या नावाबाबतही साशंकता असल्याचे त्यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.