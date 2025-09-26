Devendra Fadnavis : अखेर देवाभाऊंचे सिक्रेट आले समोर! होर्डिंग आणि जाहिरात मागे पैसे कोणाचे? स्वतःच सांगितलं नाव...

Devendra Fadnavis defends ‘Devabhau’ hoarding, says it was a symbolic statement with Shivaji Maharaj tribute : काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक जाहिरात राज्यातील सर्व वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झाली होती. यावर देवेंद्र फडणवीस हे छत्रपती शिवाजी महाजरांच्या चरणी फूलं अर्पण करताना दाखवण्यात आलं होते. तसेच यावर देवाभाऊ असं ठळकणे लिहिलं होतं. मात्र, या जाहीरातीवर कुणाचंही नाव नव्हतं, त्यामुळे ही जाहीरात नेमकी कुणी दिली? ही जाहिरात काळ्यात पैशातून देण्यात आली आहे का? असे प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, ही जाहीरात नेमकी कुणी दिली होती? हे पुढे आलं आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसेच ही जाहीरात का देण्यात आली? याचा खुलासाही त्यांनी केला आहे. इंडिया टुडेच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली. या सर्व जाहीराती माझ्या पक्षातर्फे म्हणजे भारतीय जनता पक्षातर्फे देण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.ते म्हणाले,''एक पोस्टर किती पॉवरफुल स्टेटमेंट करू शकतो, हे यावरून दिसते. पोस्टरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणावर मी फुले टाकत आहे आणि देवाभाऊ एवढेच लिहिले आहे. त्यावर मी महान आहे किंवा स्तुती असे काहीच नाही. तरीही काही लोकांना मिरची लागली आहे. त्यावर वादही निर्माण करण्यात आला''.CM Devendra Fadnavis : मराठवाड्यातील अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करू.पुढे बोलताना ते म्हणाले, ''मराठा समाजाचे महाराष्ट्रासाठी मोठे योगदान मानले जाते. महाराष्ट्राची संस्कृती आणि इतिहासात ते खूप महत्वाचे आहे. ते आरक्षण मागत असताना आम्हाला निर्णय घ्यायचा होता. यावेळी इतर समाजातील लोकांच्या मनात शंका होती की, आमचे आरक्षण कमी करून तर देत नाहीत ना? पण आम्ही कुणाचाही आरक्षण कमी न करता त्यांना आरक्षण दिलं.''.''छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बारा बलुतेदारांना सोबत घेत सैन्य तयार केले होते. मी एकाचे काढून दुसऱ्याला दिले तर ते शिवाजी महाराजांच्या विचारांना चालणार नाही. आम्ही जो निर्णय घेतला, त्याने ओबीसी आरक्षणातून कुणाला आरक्षण दिले नाही. मराठा समाजाचा प्रश्नही सोडवला'', अशी प्रतिक्रियाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली..CM Devendra Fadnavis : मराठवाड्यातील अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करू.''आम्ही शिवरायांचे मावळे आहोत, सैनिक आहेत, त्यांच्यात कुठलाही भेदभाव केला नाही. तुमच्याच विचारांवर आम्ही चाललो, एवढे या पोस्टरमधून दर्शविले आहे, असेही ते म्हणाले. गेल्या वर्षी देवाभाऊ हे माझ्याविषयी कॉमन नाव झाले आहे. त्यामुळे माझ्या पक्षाला असे वाटले की देवाभाऊ लिहावे, म्हणून त्यावर देवाभाऊ लिहिले'', असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.