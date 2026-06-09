देवेंद्र फडणवीसांना निमंत्रण, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवारांना डावललं, सिडको, विमान प्राधिकरणाची गंभीर चूक, नेत्यांची तीव्र नाराजी

Airports Authority of India News : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्यावरून राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र वाद निर्माण झाला आहे. या ६ जून रोजी झालेल्या भव्य शासकीय सोहळ्याला राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांना निमंत्रित न केल्याने नाराजीनाट्य सुरू झाले आहे..या गंभीर राजशिष्टाचार उल्लंघनाची तत्काळ दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाने सिडको प्रशासन आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरण (एनएमआयएल), अदानी विमानतळ प्रशासन यांना अधिकृतपणे ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे..छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळा दिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले..Devendra Fadnavis Cabinet Instructions : सार्वजनिक वाहतूक, विमान प्रवासावर मंत्र्यांना बंधणे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळाला सूचना.या ऐतिहासिक सोहळ्याच्या निमंत्रण पत्रिकेत केवळ मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला होता, तर राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांची नावे निष्काळजीने वगळली होती. यामुळे नाराज झालेल्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहणे पसंत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.