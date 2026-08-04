Devendra Fadnavis : 'कार्यतपस्वी नेतृत्व हरपले', मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली

D Y Patil Death : मुंबई : शिक्षण, सहकार आणि सामाजिक क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनाने राज्याने कार्यतपस्वी नेतृत्व गमावले असून, ही सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्राची मोठी हानी असल्याची शोकभावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. बिहार, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुराचे माजी राज्यपाल डॉ. पाटील यांना त्यांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली..मुख्यमंत्री म्हणाले, डॉ. पाटील यांनी आयुष्यभर शिक्षण क्षेत्राला वाहून घेतले. एका छोट्या शाळेपासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास सुमारे २०० शैक्षणिक संस्था, आठ विद्यापीठे आणि हजारो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, आर्किटेक्चर आदी क्षेत्रांतील संस्थांमुळे महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्राला नवे स्थान मिळाले..त्यांनी उभारलेल्या शैक्षणिक संस्थांबरोबरच आरोग्यसेवेचे जाळेही विस्तारले. राजकारणात दोन वेळा आमदार म्हणून काम केले असले, तरी त्यांचा मुख्य भर शिक्षण, सहकार आणि समाजकारणावर राहिला. डॉ. डी. वाय. पाटील आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमसारखे महत्त्वाचे प्रकल्पही त्यांनी साकारले..डॉ. पाटील हे सहकार, शिक्षण, सांस्कृतिक, साहित्यिक आणि सामाजिक चळवळीतील आधारवड होते. 'अहंकार म्हणजे जीवनाचा मृत्यू; तर अहंकाराचा मृत्यू म्हणजेच खरे जीवन' हा त्यांचा विचार त्यांच्या संपूर्ण जीवनकार्याचे प्रतीक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले..Dr D Y Patil Passed Away : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निधन; शिक्षण क्षेत्रात शोककळा.त्यांचे कार्य, शिक्षणसेवेची परंपरा आणि समाजहिताची मूल्ये पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देत राहतील, असा विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी डॉ. पाटील यांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आणि त्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळावी, अशी प्रार्थना केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.