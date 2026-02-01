Devendra Fadnavis: ''..तर अजितदादांनी आम्हांला तसं सांगितलं असतं'', दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिक्रिया

Sharad Pawar NCP: अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर राज्यात राजकारण सुरु झालं आहे. शरद पवारांचा पक्ष आणि अजितदादांचा पक्ष एकत्र येणार, यासंबंधी चर्चा झाल्या होत्या, असं शरद पवार आणि त्यांच्या गटाने नेते सांगत आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सावध भूमिका घेतली जातेय. यावर आता खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिलीय..मुख्यमंत्री म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा स्वतंत्र विचारांचा पक्ष आहे. त्यामुळे त्यांचे निर्णय ते घेतात. ते आमचे सहकारी आहेत त्यामुळे त्यांच्या निर्णयांमागे आम्ही ताकदीने उभे आहोत. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत कुठलीही चर्चा अंतिम स्टेजला गेली असती तर अजितदादांनी आम्हाला सांगितलं असतं.. आमच्याशी चर्चा केली असती. कुठलीही तारीख ठरलेली असती तर त्यांनी आम्हाला सांगितलं असतं. कारण ते आमच्या सरकारमध्ये होते, आमच्याशी शेअर न करता ते असा निर्णय घेऊ शकतील का?.Budget 2026: विकासाचा वेग वाढणार! पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी नवे धोरण; बजेटमध्ये रस्ते, पाणी, वाहतूक प्रकल्पांना चालना देणारा निर्णय.फडणवीस पुढे म्हणाले, पवार साहेबांशी अजितदादांचं काय बोलणं झालं, हे मी सांगू शकत नाही. मी आमच्यापुरतं बोलतो की, अशा प्रकारच्या तारखेची माहिती आम्हाला नाहीये.सध्या सुरु असेलल्या राजकारणावर फडणवीस म्हणाले, अशा प्रकारच्या मृत्यूनंतर राजकारण केलं जातं, असं होऊ नये. मात्र त्यावर मी टिपण्णी करणार नाही..8th Pay Commission: अर्थसंकल्प झाला, ८ व्या वेतन आयोगाबाबत काय निर्णय? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ नेमकी कधी?.अजित पवारांच्या विमान अपघाताबद्दल बोलताना फडणवीस म्हणाले, डीजीसीए काम करत आहे. ब्लॅक बॉक्स सापडलेला आहे, त्यातून सत्य बाहेर येईल. आतलं कम्युनिकेशन स्टोअर्ड असतं, ते उपलब्ध आहे. त्याची पडताळणी झाल्यानंतर सत्य समोर येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.