Devendra Fadnavis: ''..तर अजितदादांनी आम्हांला तसं सांगितलं असतं'', दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिक्रिया

CM Devendra Fadnavis Reacts to NCP Merger Claims: दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या चर्चांवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते रविवारी माध्यमांशी बोलत होते.
Sharad Pawar NCP: अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर राज्यात राजकारण सुरु झालं आहे. शरद पवारांचा पक्ष आणि अजितदादांचा पक्ष एकत्र येणार, यासंबंधी चर्चा झाल्या होत्या, असं शरद पवार आणि त्यांच्या गटाने नेते सांगत आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सावध भूमिका घेतली जातेय. यावर आता खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिलीय.

