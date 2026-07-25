संपूर्ण भाजप धर्मेंद्र प्रधानांच्या पाठिशी! शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिक्रिया, काय म्हणाले?

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर देशभरातून आता विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात शिक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा घडवून आणल्याचं म्हटलं आहे. .देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, धर्मेंद्र प्रधान यांनी देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) प्रभावीपणे राबवण्यात त्यांची मोठी भूमिका होती. पीएम श्री शाळांची संकल्पना, आयआयटींचा परदेशात विस्तार, तसेच प्रवेश परीक्षा १९ भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यासारखे अनेक महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आले..Delhi Student Protest : दिल्लीतील आंदोलनाला पुन्हा हिंसक वळण...पोलिसांचा लाठीचार्ज, अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या.पुढे बोलताना फडणवीस यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या निर्णयामागील भूमिकेचेही समर्थन केलं आहे. व्यापक समाजहिताला प्राधान्य देत त्यांनी मंत्रिपदाचा त्याग केला आहे. राष्ट्रहिताला वैयक्तिक हितापेक्षा अधिक महत्त्व देणे, हीच एका खऱ्या भाजप कार्यकर्त्याची ओळख असल्याचे फडणवीस म्हणाले. तसेच संपूर्ण भाजप धर्मेंद्र प्रधान यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केलं..Devendra Fadnavis: 'धुरंधर नेते, आधुनिक चाणक्य'; देवेंद्र फडणवीसांसाठी राष्ट्रवादी नेत्याचे खास बॅनर्स, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण.दरम्यान, धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केला असून तो स्वीकारण्यात आला आहे. राजीनाम्यानंतर त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत, सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. "भारतातील युवा पिढीची स्वप्ने साकार करणे हा आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा नैतिक संकल्प राहिला आहे. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली देशसेवा करण्याची संधी मिळाली, यासाठी मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे," असे म्हटले आहे. तसेच पंतप्रधान मोदींकडे मी माझ्या पदाचा राजीनामा दिला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.