महाराष्ट्र बातम्या

संपूर्ण भाजप धर्मेंद्र प्रधानांच्या पाठिशी! शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिक्रिया, काय म्हणाले?

Devendra Fadnavis on Dharmendra Pradhan's Resignation: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात शिक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा घडवून आणल्याचं म्हटलं आहे.
Devendra Fadnavis on Dharmendra Pradhan's Resignation

Devendra Fadnavis on Dharmendra Pradhan's Resignation

esakal

Shubham Banubakode
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केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर देशभरातून आता विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात शिक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा घडवून आणल्याचं म्हटलं आहे.

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