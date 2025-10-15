महाराष्ट्र बातम्या

आता आव्हान शहरी नक्षलवादाचं, ६१ माओवाद्यांच्या आत्मसमर्पणावेळी फडणवीसांचं विधान

गडचिरोलीत सोनू उर्फ भूपती या माओवाद्यासह ६१ माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस गडचिरोलीला गेले होते. माओवादानंतर आता शहरी नक्षलवादाचं आव्हान आपल्यापुढे असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
Maharashtra CM Fadnavis Highlights Urban Naxalism Challenge After Maoist Surrender

Maharashtra CM Fadnavis Highlights Urban Naxalism Challenge After Maoist Surrender

Esakal

सूरज यादव
Updated on

गडचिरोलीत माओवाद्यांचा मोठा नेता असलेल्या सोनू उर्फ भूपती याच्यासह ६१ जहाल माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं. मुख्यमंत्री फडणवी यांच्या उपस्थितीत या आत्मसमर्पणाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात २०१४ पासून माओवादाच्या विरोधात लढाई सुरु झाली. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वात माओवाद्यांपासून मुक्त भारत योजना सुरू झाली. त्याअंतर्गत महाराष्ट्रात गेले १० वर्षे आम्ही सातत्यानं माओवाद्यांच्याविरुद्ध प्रचंड लढा उभारला. आज तो लढा निर्णायक अशा पद्धतीनं समाप्तीकडं चालला आहे. आज सोनू उर्फ भूपती यांच्यासह ६१ जहाल माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलंय.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Gadchiroli
maharashtra
Naxalites
Maoist activities in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com