सभागृहात हजर रहा! दांडीबहाद्दर मंत्री, आमदारांना मुख्यमंत्र्यांची तंबी; अंतर्गत नाराजी उघड व्यक्त करणाऱ्यांचेही टोचले कान

राज्याचं पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झालं आहे. विरोधक शेतकरी कर्जमाफी, पाणी टंचाई, महागाई, बेरोजगारी यांसारख्या मु्द्द्यांवरून सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांसह सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना सभागृहात गैरहजर राहिल्याबद्दल तंबी दिली आहे. गैरहजेरीवर नाराजी व्यक्त करत संबंधितांकडे स्पष्टीकरण मागितल्याचंही म्हटलं जात आहे. Maharashtra Monsoon Session CM Fadnavis Expresses Anger Over Ministerial Absenteeism.पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना सभागृहाच्या कामकाजावेळी मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे चर्चा आणि प्रश्नोत्तरात अडचण येते. ही बाब मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याही निदर्शनास आली. यानंतर फडणवीस यांनी गैरहजर राहणारे मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची कानउघाडणी करत सभागृहात हजर रहा असं बजावलं आहे..कोण आहेत जॉर्ज कुरियन? केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा का दिला? कारण आलं समोर.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सभागृहातील कामकाज सुरू असताना गैरहजेरीमुळे त्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे सभागृहातली अशी अनुपस्थित सहन केली जाणार नाही अशा शब्दा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांना सुनावलं आहे. गैरहजर राहणाऱ्या मंत्र्यांकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले जाऊ शकते. तसंच मंत्र्यांच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवून त्याची नोंद अधिकृत नोंदीत समाविष्ट करण्याचाही विचार सरकारकडून सुरू आहे..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांना मतभेद किंवा नाराजी उघड व्यक्त करू नये असंही स्पष्ट शब्दात बजावल्याची माहिती समजते. सरकारमधील अंतर्गत मतभेद किंवा नाराजी सार्वजनिकरित्या व्यक्त करू नये. सरकारमधील कोणत्याही समस्या किंवा मतभेद हे अंतर्गत चर्चेद्वारे सोडवण्याबाबतही त्यांनी निर्देश दिल्याचं सांगण्यात येतंय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.