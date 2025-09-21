Dhananjay Munde : धनंजय मुंडेंची आमदारकी ४ महिन्यांत जाणार... जवळच्या व्यक्तीचा खळबळजनक दावा

Summaryकरुणा मुंडेंनी दावा केला की धनंजय मुंडेंची आमदारकी पुढील चार महिन्यांत जाणार आहे.त्यांनी आरोप केला की धनंजय मुंडेंनी त्यांच्या मुंबईतील घरावर हक्क सांगत १५ लाखांच्या मेंटेनन्सचा मुद्दा उपस्थित केला.करुणा मुंडेंनी पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्यावर जातीवादी तेढ निर्माण करण्याचा आरोप केला..करुणा मुंडे यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीच नेते, माजी कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंबाबत खळबळजनक दावा केला आहे. मुंडे यांची आमदारकी पुढील चार महिन्यांत जाणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच धनंजय मुंडे यांना आपल्या घराव दावा केल्याचा आरोपही करुणा मुंडे यांनी केला आहे. मात्र करुणा मुंडे याच्या या खळबळजनक दाव्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे. .करुणा मुंडे एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, धनंजय मुंडे यांनी त्यांच्या मुंबईतील घरावर दावा केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी धनंजय मुंडे यांनी माझ्या या घरावर हक्क सांगितला होता. त्यांनी हे घर माझं असून घराचा 15 लाखांचं मेंटेनन्स रखडला आहे. आता मला हे घर विकायचे आहे आणि कर्ड फेडायचे असे म्हणत हक्क दाखवला असल्याचे करुणा मुंडे यांनी म्हटले आहे. .Dhananjay Munde: पोटगीच्या आदेशाला स्थगिती पण पैसे द्यावेच लागतील! 'करुणा धनंजय मुंडे' प्रकरणात कोर्टाचा आदेश काय?.पुढे बोलताना करुणा मुंडे म्हणाल्या की, धनंजय मुंडे हे घरावर हक्क सांगते असले तर ते घर त्यांचे नाही माझ्या सासऱ्यांचे आहे आणि त्यावर माझाही आणि माझ्या मुलांचा हक्क आहे, पण धनंजय मुंडे हे खालच्या पातळीवर जाऊन कृत्य करत आहे. त्यांनी हवं तर सरकारी बंगला सोडावा आणि माझ्या घरात येऊन राहावे कारण ते घर त्याचंही आहे, तसंही पुढील चार महिन्यांत त्यांची आमदारकीही जाणार आहे. .करुणा मुंडेंनी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावरही हल्लाबोल केला. धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे हे बीडमध्ये जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पंकजा मुंडेंप्रमाणेच धनंजय मुंडेचा सुंभ जळाला तरी पीळ गेला गेलेला नाही असं आहे.असा निशाणाही त्यांनी साधला. .FAQsप्रश्न 1: करुणा मुंडेंनी धनंजय मुंडेंबाबत काय दावा केला? ➡️ त्यांनी म्हटलं की पुढील चार महिन्यांत धनंजय मुंडेंची आमदारकी जाणार आहे.प्रश्न 2: घराच्या वादात करुणा मुंडेंनी काय सांगितलं? ➡️ धनंजय मुंडेंनी माझ्या घरावर हक्क सांगितला, पण ते घर माझ्या सासऱ्यांचे असून माझ्या आणि मुलांच्या हक्काचं आहे.प्रश्न 3: करुणा मुंडेंनी पंकजा मुंडेंवर कोणता आरोप केला? ➡️ पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे बीडमध्ये जाती-जातींमध्ये तेढ निर्माण करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.