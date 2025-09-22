Ajit Pawar: धनंजय मुंडे म्हणतात, हाताला काम द्या; अजित पवारांसह जरांगेंनी दिलं उत्तर

Dhananjay Munde: आमदार धनंजय मुंडेंनी पक्षाच्या मेळाव्यात हाताला काम द्या, अशी मागणी पक्षाकडे केली. त्यांची ही मागणी एकप्रकारे मंत्रिपदासाठी घातलेली गळ तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा हा मुद्दा चर्चेत आलाय. पक्ष त्यांना पुन्हा संधी देण्याच्या विचारात तर नाही ना? असंच नेत्यांच्या प्रतिक्रियेवरुन वाटू लागलं आहे..मंत्रिपदासाठी मुंडेंचं पुन्हा रडगाणं?रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांचा नागरी सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला माजी मंत्री आणि आमदार धनंजय मुंडे उपस्थित होते. यावेळी धनंजय मुंडेंनी सुनील तटकरेंचा आधार मला वडिलांप्रमाणे असल्याचं म्हटलं. तटकरेंनी कायम मार्गदर्शन करत राहावं. चुकलो तर कान धरावा.. नाही चुकलो तर चालतं का? पण आता रिकामं ठेवू नका.. काहीतरी जबाबदारी द्या, अशी मागणी धनंजय मुंडेंनी केली. .मुंडेंची मागणी, तटकरे म्हणतात...धनंजय मुंडेंनी मंत्रिपदाची अप्रत्यक्षरित्या मागणी केल्याच्या चर्चेविषयी खासदार आणि प्रदेशाध्यक्ष तटकरेंना विचारलं असता ते म्हणाले की, आम्ही त्यांच्या कार्याची नोंद घेतली आहे. भविष्यात पक्षाच्या माध्यमातून, महायुतीच्या माध्यमातून त्यांना चांगल्या पदावर काम करण्याचा योग येईल, तो लवकरच यावा. त्यांना संधी दिली जाईल. अजित पवार काय म्हणाले?''त्यांच्या विनंतीचा मान ठेवला जाईल आणि सुचनांचं पालन केलं जाईल.'' अशा शब्दात अजित पवारांनी मुंडेंना बळ दिलं आहे. खरंतर याआधीही अजित पवारांनी धनंजय मुंडेंना मंत्रिमंडळात एन्ट्री देण्यासंदर्भात सूचक वक्तव्य केलं होतं. त्याला विरोधी पक्षातील नेत्यांनी विरोध तर दर्शवलाच होता पण सत्ताधाऱ्यांपैकी आणि त्यांच्याच पक्षाचे माजलगावचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश सोळंकेंनीही सर्वात आधी विरोध केला होता. आपला मुंडेंना विरोध नाही असं म्हणतानाच सोळंकेंनी त्यांच्यावर अन्याय झाल्यासंदर्भात वक्तव्यं केली होती. त्यामुळे सोळंके स्पष्ट बोलत नसले तरी त्यांनाही मुंडे मंत्रिमंडळात नको अशीच चर्चा सुरु झाली. त्यांचा विरोध होतो ना होतो तोच या प्रकरणात सुरेश धसांनी एन्ट्री घेतली आणि तिथूनच सगळा डाव फिरला. मुंडेंची मंत्रिमंडळातली एन्ट्री पुन्हा वेटिंगवर गेली..बँकेतील दोघांनी लग्न केल्यास एकाला राजीनामा द्यावा लागणार, विद्यमान कर्मचाऱ्यांसाठीही कडक नियम.डिसेंबर २०२४ मध्ये संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीडमधील राजकारण पूर्णपणे बदललं. धनंजय मुंडे यांचे राईट हँड, अत्यंत निकटवर्तीय असणाऱ्या वाल्मिक कराडला याची हत्या प्रकरणात अटक झाली. त्यानंतर धनंजय मुंडे यांचा अन्न व नागरी पुरवठा खात्याच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्यात आला. मुंडेंवर मागच्या काळात कृषी मंत्री असतानाच्या काळातील घोटाळ्याचेही आरोप होते. पण त्या आरोपांमधून त्यांना न्यायालयातून त्यांना या घोटाळा प्रकरणात क्लिन चीट मिळाली. त्यामुळे धनंजय मुंडेंना पुन्हा मंत्रिमंडळात जागा मिळेल, अशी शक्यता होती. कारण, खुद्द अजित पवारांनीही धनंजय मुंडेंना पुन्हा संधी देण्याबद्दल संकेत दिले होते..बँकेतील दोघांनी लग्न केल्यास एकाला राजीनामा द्यावा लागणार, विद्यमान कर्मचाऱ्यांसाठीही कडक नियम.मनोज जरांगेंचा टोलामुंडेंच्या मागणीवर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या दमानियांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.जरांगेंना याविषयी विचारलं तर ते म्हणाले- हाताला काम हवंय तर त्यांना रोजगार हमी योजनेवर पाठवा.दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या माणसाला जनतेच्या कुठल्याही पदावर घेऊ नका. त्यांना हवं तर पक्षांतर्गत काम करण्याची संधी द्या, मात्र जनतेच्या कुठल्याही पदावर हा व्यक्ती नको, असं दमानिया यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.