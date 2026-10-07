Dharashiv Sugarcane Farmers : ‘ऊसदराच्या बाबतीत उत्तर द्या’, ओमराजे, तानाजी सावंतांसह आमदार, खासदारांना थेट इशारा, धाराशिवचे शेतकरी संतप्त

Dharashiv sugarcane price : ऊसदराच्या प्रश्नावरून तेरणा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचा संताप आता थेट लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत धाराशिव जिल्ह्यातील ऊसदरात तब्बल ७०० ते ८०० रुपयांची तफावत का, असा सवाल उपस्थित करत शेतकऱ्यांनी ढोकी येथे खासदार व आमदारांच्या छायाचित्रांसह बॅनर लावले आहे. ‘ऊसदराच्या बाबतीत उत्तर द्या!’ असा थेट सवाल या बॅनरवर करण्यात आला आहे..मागील दहा दिवसांपासून तेरणा पट्ट्यातील शेतकरी ऊसदरासाठी आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या दराच्या तुलनेत धाराशिव जिल्ह्यातील ऊसदर कमी का, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या दरातील तफावतीबाबत लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे..ढोकी येथे लावण्यात आलेल्या बॅनरवर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यासह जिल्ह्यातील चार आमदारांची छायाचित्रे आहेत. ऊसदरातील तफावत, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधण्यासाठी हा बॅनर लावण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.. Sugarcane Workers: दुष्काळी परिस्थितीने शेती उजाड; संसाराचे बिऱ्हाड घेऊन पश्चिम महाराष्ट्राकडे रवाना.ऊसदराच्या प्रश्नावर शेतकरी आता थेट राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींना जाब विचारत असल्याचे या बॅनरमुळे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ढोकीतील हा बॅनर सध्या परिसरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. आता ऊसदरातील तफावतीबाबत लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.