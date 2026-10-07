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Dharashiv Sugarcane Farmers : ‘ऊसदराच्या बाबतीत उत्तर द्या’, ओमराजे, तानाजी सावंतांसह आमदार, खासदारांना थेट इशारा, धाराशिवचे शेतकरी संतप्त

Dharashiv farmers protest : धाराशिवमध्ये ऊसदराच्या प्रश्नावर शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. ओमराजे निंबाळकर, तानाजी सावंतांसह आमदार-खासदारांना शेतकऱ्यांनी थेट इशारा दिला.
Dharashiv Sugarcane Farmers

Dharashiv Sugarcane Farmers

esakal

Sandeep Shirguppe
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Dharashiv sugarcane price : ऊसदराच्या प्रश्नावरून तेरणा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचा संताप आता थेट लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचला आहे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत धाराशिव जिल्ह्यातील ऊसदरात तब्बल ७०० ते ८०० रुपयांची तफावत का, असा सवाल उपस्थित करत शेतकऱ्यांनी ढोकी येथे खासदार व आमदारांच्या छायाचित्रांसह बॅनर लावले आहे. ‘ऊसदराच्या बाबतीत उत्तर द्या!’ असा थेट सवाल या बॅनरवर करण्यात आला आहे.

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