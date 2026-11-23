Mayor Mayadevi Pardeshi: धुळे शहराच्या महापौर मायादेवी परदेशी यांनी विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा दावा आमदार अनुप अग्रवाल यांनी केल्यानंतर धुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेमुळे शहरातील राजकीय वातावरण तापले असून, विविध राजकीय नेत्यांकडून यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. दरम्यान, महापौरांनी विष प्राशन केल्याची बातमी अफवा असण्याची शक्यता असल्याचे मत जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .धुळे शहरात सध्या विविध उद्योग येत असून, त्यातून जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. मात्र, जिल्ह्यात कोणतेही उद्योग येऊ नयेत, यासाठी जाणीवपूर्वक नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप रावल यांनी केला. शहराच्या प्रथम नागरिकांविषयी चुकीची वक्तव्ये करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली..Rajasthan Road Accident: देवदर्शनाचा प्रवास ठरला अखेरचा! राजस्थानमध्ये धुळे जिल्ह्यातील पवार कुटुंबातील ९ जणांचा मृत्यू.दुसरीकडे, महापौर मायादेवी परदेशी यांचे पती महादेव परदेशी यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आमदार अनुप अग्रवाल यांच्या माध्यमातून शहरात सुरू असलेली विकासकामे काही लोकांना सहन होत नसल्याने संजय शर्मा यांनी महापौरांची बदनामी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या बदनामीच्या प्रकारातूनच महापौरांनी टोकाचे पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी सांगितले..मात्र, महापौर मायादेवी परदेशी यांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याची माहिती त्यांचे पती महादेव परदेशी यांनी दिली आहे. दरम्यान, आमदार अनुप अग्रवाल यांनी केलेला दावा, पालकमंत्र्यांची प्रतिक्रिया आणि महापौरांच्या कुटुंबीयांनी केलेले आरोप यामुळे धुळे शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणातील नेमके सत्य आणि संबंधित आरोपांची अधिकृत पुष्टी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.