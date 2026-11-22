धुळे शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडियावर होणाऱ्या बदनामीकारक पोस्ट आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून धुळे महानगरपालिकेच्या भाजपच्या महिला महापौर मायादेवी परदेशी यांनी विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. भाजप आमदार अनुप अग्रवाल यांनी या घटनेची माहिती दिल्यानंतर संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. सध्या महापौरांवर शहरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आमदारांनी दिली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नेमकं प्रकरण काय?मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर महापौर मायादेवी परदेशी यांच्याबाबत आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक मजकूर प्रसारित केला जात होता. या पोस्टमुळे त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. या सततच्या बदनामीला कंटाळून त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..या प्रकरणी संजय शर्मा नावाच्या व्यक्तीविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. दरम्यान, पोलिसांकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू असून, सोशल मीडियावर बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करण्यामागील नेमकी कारणे आणि संबंधित व्यक्तीची भूमिका तपासली जात आहे..Crime News: गुन्ह्याच्या तपासाचा अजब प्रकार! आधी गुन्हे शाखेकडे, मग पोलिस ठाण्यात फिर्याद; एकाची दुचाकी, दुसऱ्याचा मोबाईल चोरीस; घटना घडल्यावर १५ ते ३० दिवसांनी गुन्हा.महापौरांच्या समर्थनार्थ महिलांचा भव्य निषेध मोर्चाया घटनेचे पडसाद आता धुळे शहरात उमटू लागले आहेत. महापौरांच्या बदनामीकारक पोस्टविरोधात शहरातील महिलांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकाराचा निषेध करण्यासाठी आज धुळे शहरात मोठ्या संख्येने महिलांनी एकत्र येत भव्य निषेध मोर्चा काढला. भाजप आमदार अनुप अग्रवाल हेदेखील या मोर्चात सहभागी झाले होते..महिला लोकप्रतिनिधींची सोशल मीडियावर बदनामी करणाऱ्या प्रवृत्तींविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार अनुप अग्रवाल यांनी केली. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी संबंधित दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका मोर्चादरम्यान मांडण्यात आली..या घटनेमुळे धुळे शहरातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले असून, पोलीस तपासातून आणखी काय माहिती समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.